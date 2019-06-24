З 24 червня починається Петрів піст: тривалість, заборони

Сьогодні, 24 червня, починається Петрів або Апостольський піст. Початок цього першого літнього посту, як зазвичай, припадає на понеділок – 8-й день після Трійці.

Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на УНІАН.

Тривалість Петрового посту 2019 року

За тривалістю Апостольський піст буває різним, це залежить від Великодня: якщо Пасха рання, то він може бути досить тривалим, якщо ж пізня, то може бути і менш як два тижні. Однак припиняється цей піст завжди 12 липня. Тобто у 2019 році він триватиме 18 днів.

Історія встановлення посту

Петрів піст — один із найдавніших у християнській історії. Він іще називається Петро-Павловським або Апостольським (у народі також — Петрівка), адже встановлений на честь двох найбільш шанованих у церкві апостолів Петра і Павла — день яких відзначається 12 липня. Оскільки назва була задовгою, в народі її скоротили до імені одного зі святих. Апостоли Петро і Павло молитвами і постом готувалися до проповідування християнства по світу. Беручи їх за приклад, люди й нині дотримуються посту як духовного, так і тілесного.

Які страви і коли можна споживати

Апостольський піст не дуже суворий. Зрозуміло, як і в будь-який інший піст, під забороною у цей період м’ясо й м’ясні страви, яйця, молоко і молочні продукти. Зате у певні дні дозволено їсти рибу та страви із неї. Зразкове меню в цей період виглядає так:

понеділок — варена їжа без олії;

вівторок, четвер, субота — будь-яка пісна їжа з олією, а також риба;

середа і п’ятниця — найсуворіші дні посту, рекомендується сухоїдіння;

неділя — будь-яка пісна їжа, можна вино.

На свято Різдва Іоанна Предтечі, 7 липня, дозволяється риба. Також вимоги посту послаблюють для вагітних жінок і матерів-годувальниць.

Народні традиції у Петрів піст

Цей піст припадає на період літнього сінокосу, запашного різнотрав’я і квітів, тому в народі багато уваги приділяли землі та її щедрим дарам. У цей період вважається добрим підгодовувати та поливати землю для кращої родючості й заготовляти лікарські квіти і трави.

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