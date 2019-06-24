Яким був сервіс в літаках середини XX століття

У 1950-ті та 1960-ті літати на літаках було зовсім не так, як сьогодні. Якщо сьогодні для додаткового сервісу на борту треба чимало заплатити, то в ті дні авіакомпанії йшли на будь-які хитрощі, аби привернути до себе нових пасажирів, і цей сервіс був майже надлишковим. Про те як це було в нашій статті.







Безумовно, комерційні польоти на літаках відбувалися і до 1950-х, але тоді це було доступно виключно заможним людям. У свідомості звичайних людей літаки були ще дуже небезпечним способом пересування — досить згадати, як британський перець Девід Боуї добирався з Англії до Японії по потягах, так як все ще не вважав літаки досить безпечними. Для того, щоб залучити більше людей подорожувати з допомогою перельотів (а коштували такі перельоти чимало), авіакомпанії намагалися всіма способами заманити клієнтів. Відстань між кріслами в літаку в ті дні були за сьогоднішніми мірками величезними. Стюардеси в дуже привабливою одязі розносили нескінченні закуски, наливали алкоголь — за сьогоднішніми мірками, занадто багато алкоголю — загалом, робили все, щоб кожний, хто заплатив за квиток, відчув, що ця ціна коштувала кожну копійку.





Ціни на перельоти в той час були і правда немаленькими. Наприклад, тригодинний переліт всередині Америки коштував тоді 138 доларів — що адекватно для сьогоднішнього дня, але в той час ця сума була еквівалентна нинішній в 1200 доларів, що вже набагато менш доступно. Саме тому кожен переліт подавався як «ПОДІЯ». Жодних рюкзаків, розтягнутих штанів або зручних ляпанець — в літак люди вирушали в своїх кращих одязі, що називається «при повному параді». Чоловіки були в білих сорочках, піджаках і при краватці, пані одягали свої кращі прикраси, вечірні сукні й робили напередодні укладання.





На літаках в ті дні сидіння ставили по два, не по три в ряд, а це означало більше місця в проході і більше зручності для самих пасажирів. Щоб якось розважити пасажирів, їм пропонувалися страви, які зазвичай можна побачити тільки у висококласних ресторанах, включаючи лобстерів, ікру та найсвіжіші екзотичні фрукти. Вся їжа, так само як і алкоголь, вже входили в ціну перельоту, тому пасажирів ніхто не обмежував у замовленні. Безумовно, випадки, коли пасажири прибували в пункт призначення, скажімо так, не дуже тверезими, теж не рідко траплялися. Але на той момент подібна поведінка пасажирів не заборонялося на борту літака — завдання стюардес входило робити все, щоб клієнт залишився задоволений перельотом, і якщо для нього бути задоволеним означало випити порядну порцію віскі, то йому приносили віскі — і при тому, дуже дорогий і хороший. У ті дні літаки були набагато більш гучними, так і від турбулентності їх трясло набагато сильніше, ніж сучасні літаки. Але це компенсувалося набагато менш вимогливою процедурою посадки на літак — необхідно було просто прибути в аеропорт, залишити свій багаж на рухомій стрічці, показати квиток при вході на борт і зайняти своє місце. Паспортний контроль, огляд багажу та металодетектори, не кажучи вже про величезні черги, в той час були ще неактуальні.