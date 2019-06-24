Жінка заснула під час рейсу, а прокинулася в темному і порожньому літаку

9 червня Тіффані Адамс вирушила в 90-хвилинний рейс AirCanadaиз Квебека в Торонто. Жінка заснула, ймовірно, на півдорозі, а коли прокинулася, то виявила, що літак уже припаркований в Торонто, прибраний і порожній.

Тіффані прокинулася близько півночі, через кілька годин після приземлення, і сиділа в повній темряві. Спочатку жінці здалося, що їй сниться поганий сон.

Пасажирка відразу вирішила подзвонити подрузі, але телефон розрядився через хвилину. Потім Тіффані хотіла зарядити телефон, але харчування в літаку було вже вимкнено. «Я не могла зарядити свій телефон, щоб покликати на допомогу, я була в паніці, хотіла якомога швидше позбутися цього кошмару. Як людина з тривожним розладом, можу сказати вам, що це було жахливо», — сказала Тіффані.

Експрес-інформація по країні

Канада – держава в Північній Америці.

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Столиця – Оттава

Найбільші міста: Торонто, Монреаль, Ванкувер, Калгарі, Оттава, Вінніпег

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 9 984 670 км2 (2-я в світі)

Населення – 34,77 млн чол. (38-я в світі)

Офіційні мови: англійська, французька

Релігія – християнство

ІЛР – 0,913 (9-я в світі)

ВВП – $1,785 трлн (11-я в світі)

Валюта – канадський долар

Межує з США

Як Тіффані вибралася з літака

Нарешті жінка знайшла ліхтарик в кабіні літака і пробралася до головної двері. Вона відкрила двері, але виявилася на великій висоті над землею і не зважилася зістрибнути. Тіффані сказала, що сиділа, звісивши ноги з літака, і посилала ліхтариком сигнали лиха.

Жінка не може сказати, скільки минуло часу, перш ніж вона побачила чоловіка, який віз візок з багажем повз літака. Співробітник аеропорту був «у шоці», побачивши її.

Air Canada вже почала розслідування випадку. Авіакомпанія підтвердила, що інцидент стався, але відмовилася коментувати, яким чином Тіффані Адамс могла залишитися без уваги, коли всі співробітники покинули літак.

«Ми вивчаємо це питання, тому у нас немає додаткових подробиць, якими ми могли б поділитися, але ми зв’язалися з клієнтом і підтримуємо з ним контакт», — сказала Air Canada агентству Associated Press.

За матеріалами Independent

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