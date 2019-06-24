Швейцарці воліють розплачуватися готівкою





Швейцарці вперто продовжують вважати готівку франки самим зручним способом оплати.

За даними Національного (центрального) банку Швейцарії, 70% всіх внутрішніх платежів у країні виробляється за допомогою готівкових грошей. Незважаючи на швидке поширення інноваційних методів і інструментів платежів, швейцарці продовжують наполегливо чіплятися за готівковий франк, або, як його любовно називають «Nötli» («папірець»).



Швейцарці воліють розплачуватися старим добрим «налом». Жителі Конфедерації, які взяли участь в опитуванні, організованому Національним банком Швейцарії (SNB), вказали, що свою роль тут зіграли кілька факторів: готівкові приймаються в країні повсюдно, вони зручні у використанні, розрахунки до них йдуть швидше і економічніше, без операційних націнок, характерних для інших способів оплати.



Дев’ять з десяти опитаних жителів Швейцарії впевнені, що швейцарські банкноти повністю захищені від підробок. Так це чи не так, нехай скажуть фахівці, але від відсутності хорошої репутації швейцарські банкноти явно не страждають. При цьому, оскільки готівкові грошові кошти зазвичай використовуються для здійснення невеликих платежів, на їх частку в вартісному вираженні припадає менше половини від загального обсягу всіх платежів в країні.



Приблизно в 55% випадків гроші списуються з дебетових і кредитних карт, менша частина платежів здійснюється через онлайн-банкінг, поштові відділення, через інтернет і за допомогою додатків для грошових транзакцій. Наочніше структуру платежів в країні можна уявити за допомогою графіка нижче:



Швейцарці досі переконані, що без «Nötli» («папірці») в гаманці з хати краще не виходити. Практично ніхто з опитаних експертами ЦБ не користувався таким об’єктивно зручним мобільним платіжним додатком, як Twint, а дві третини показали, що вони знають про наявність на своїх дебетових або кредитних картах функції безконтактних платежів, але при цьому не стали б вдаватися до цього варіанту, навіть якщо б він був легко доступний.



Швейцарці люблять великі готівкові купюри. На кінець 2017 року в обігу в країні перебувало 50 мільйонів банкнот номіналом у 1000 швейцарських франків, притому що Європейський центральний банк вже припинив випуск банкнот номіналом 500 євро з побоювань, що вони можуть використовуватися для зберігання грошей зі злочинними цілями.



Щоб скласти уявлення про способи оплати, Національний банк запропонував 1 968 респондентам вести щоденник своїх витрат протягом тижня. Всього було здійснено 22 689 транзакцій на загальну суму 919 305 швейцарських франків, вони і стали основою для графіка вище. У щоденнику відображалися як фіксовані, так і разові витрати в магазинах, ресторанах, на заправних станціях і в інших місцях, де швейцарцям доводилося витрачати гроші.



Виявилося, такі способи, як онлайн-банкінг та інші безготівкові методи, особливо популярні при перерахуванні фіксованих щомісячних платежів, включаючи орендну плату та оплату рахунків за комунальні послуги. А ось дрібні, «копійчані» витрати здійснюються всі ще тільки готівкою.



Національний банк Швейцарії презентував нову банкноту в 10 франків. Нагадаємо, раніше в обіг у країні надійшли нові банківські квитки в 50 та 20 фр.