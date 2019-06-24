На в’їзді до Києва через трагічну ДТП утворився п’ятикілометровий затор

Внаслідок зіткнення 30-річний водій однієї з фур загинув на місці

На в’їзді до Києва з боку Житомирської траси в ніч на понеділок, 24 червня, зіткнулися дві фури. Станом на ранок рух у зв’язку із аварією обмежено, машини рухаються лише однією смугою.

Затор на в’їзд до столиці вже розтягнувся на п’ять кілометрів.

За попередніми даними, водій однієї з вантажівок пригальмував на світлофорі, що біля КП, коли в нього в’їхало друге авто. Внаслідок зіткнення 30-річний водій другої фури загинув на місці.

Більше постраждалих у ДТП немає.

Побиті транспортні засоби перекрили всі смуги руху, крім однієї.

: glavcom.ua

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