Кондратюк різко висловився про гастролі Меладзе в Україні

У листопаді цього року відомий співак Валерій Меладзе проведе сольний концерт у Києві.

Український продюсер Ігор Кондратюк на своїй сторінці у Facebook розкритикував такі наміри, адже Меладзе регулярно виступає в Росії: “Валєра Меладзе – найсміливіший грузин в світі! Він 5 років агресії Росії проти України регулярно виступає перед агресорами, їхніми дружинами, подєльниками Х@йла, їхніми сім’ями, коханками, слугами і кріпаками. І тут – бац! – Валєру понесло: а може дати концерт і жертвам агресії? Може – вони все забули, може скучили за орфеями рашистів? Валєра, у тебе є діти, дружина, пісні, але зникли честь, совість і мізки…. (мо їх й не було – не знаю) P.S. І яка потвора організовує цю “гастроль”??? І яка антиукраїнська потвора дозволила чоловікам з РФ знову приїжджати в Україну до повернення Криму і видворення рашистів з Донбасу??? P.P.S. Валерій Меладзе? Свободний! Прольот!”

Джерело amazing-ukraine.com