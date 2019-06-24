Оголошена столиця Європейських ігор 2023 року

Треті Європейські ігри, які відбудуться в 2023 році, прийме польське місто Краків. Про це повідомляється на офіційному сайті Європейських олімпійських комітетів (ЄОК).
Краків був єдиним кандидатом і він був одноголосно обраний в якості місця проведення III Європейських ігор на позачерговій генеральній асамблеї EOC в Мінську 22 червня.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Токіо вибрали талісмани Олімпіади-2020.
За матеріалами «Кореспондент»
Експрес-інформація по країні
Польща (Республіка Польща) – держава в Центральній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Варшава
Найбільші міста: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 312 679 км2 (69-я в світі)
Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)
Офіційна мова – польська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,843 (36-я в світі)
ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)
Валюта – польський злотий
Межує з Росією (Калінінградська обл.), Литвою, Білоруссю, Україною, Словаччиною, Чехією, Німеччиною
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