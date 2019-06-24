Оголошена столиця Європейських ігор 2023 року

Треті Європейські ігри, які відбудуться в 2023 році, прийме польське місто Краків. Про це повідомляється на офіційному сайті Європейських олімпійських комітетів (ЄОК).

Краків був єдиним кандидатом і він був одноголосно обраний в якості місця проведення III Європейських ігор на позачерговій генеральній асамблеї EOC в Мінську 22 червня.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Токіо вибрали талісмани Олімпіади-2020.

За матеріалами «Кореспондент»

Експрес-інформація по країні

Польща (Республіка Польща) – держава в Центральній Європі.

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Столиця – Варшава

Найбільші міста: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 312 679 км2 (69-я в світі)

Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)

Офіційна мова – польська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,843 (36-я в світі)

ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)

Валюта – польський злотий

Межує з Росією (Калінінградська обл.), Литвою, Білоруссю, Україною, Словаччиною, Чехією, Німеччиною

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