На Рівненщині 11-річний хлопчик прострелив собі стопу – хірург кулю не побачив

Поліція Рівненської області розслідує факт неналежного виконання обов’язків медпрацівниками Острозької лікарні.

Ще 20 червня до лікарні привезли 11-річного хлопчика, який, за словами батьків, взяв до рук пневматичну рушницю та натиснув на курок – куля влучила в стопу та застрягла.

Під час операції хірурги не знайшли кулю у м’яких тканинах, а дитину відпустили додому.

Але за два дні стан хлопчика погіршився, і його привезли до Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні.

Медики оцінюють його стан як задовільний.

За фактом невиконання чи неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 140 ККУ.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річна дитина отримала кульове поранення у голову. Декілька днів лікарі боролися за її життя, однак хлопчик помер, так і не прийшовши до тями.

У вбивстві підозрюються двоє патрульних Іван Приходько та Володимир Петровець.