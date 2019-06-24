Пішов брати інтерв’ю у перехожих: у Києві вбили 9-річного хлопчика

У Дарницькому районі Києва 22 червня зник дев’ятирічний Захар Черевко. Він вийшов із дому приблизно о 20:00 і не повернувся. Увечері 23 червня стало відомо, що його тіло знайшли біля озера Вирлиця.

“За попередньою інформацією, він був жорстоко вбитий. Нині на місці працюють криміналісти. Деталі цієї жахливої події встановлюються”, — повідомили в Телеграм-каналі “Київ Оперативний”.

Рідні повідомили, що хлопчик пішов брати інтерв’ю у перехожих біля будинку, писали до цього.

“Його зріст – до 140 см. Був одягнений у сірі штани й білу із сірими смужками сорочку”, – уточнили в соцмережі.