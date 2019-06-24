Ризик інсульту збільшується вдвічі: вчені розповіли, за яких умов

Протягом години після вживання будь-якого алкогольного напою у людини вдвічі підвищується ризик розвитку інсульту. До такого шокуючого висновку прийшли вчені з Гарвардської медичної школи.

Учні проаналізували анамнези 390 пацієнтів, які перенесли інсульт, йдеться на сайті школи.

За їх словами, для підвищення такого ризику досить вживання навіть однієї порції спиртного.

Однак після прийняття алкоголю ризик розвитку інсульту відразу різко зростав: протягом першої години після випивки ризик інсульту збільшувався у 2,3 раза. Протягом другої години цей ризик залишався підвищеним – в 1,6 раза.

За словами фахівців, навіть через добу після вживання алкоголю ризик інсульту все одно залишався підвищеним у порівнянні з періодами, коли люди не пили протягом тривалого часу.

Дослідники вважають, що це може бути пов’язано з підвищенням в’язкості крові, яка спостерігається практично відразу після надходження алкоголю в організм. Це може привести до утворення тромбів і закупорки судин мозку.

: wworld.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.