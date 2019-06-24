Даша Астаф’єва розповіла, як стати ідеальною жінкою

Популярна українська співачка, актриса і секс-символ Даша Астаф’єва часто ділиться з фанатами в Instagram фотографіями з життя і різних фотосесій.

Нещодавно знаменитість похвалилася розкішним портретним кадром, давши кілька порад всім жінкам. Так, артистка запропонувала прихильницям помовчати, щоб вивчити свій внутрішній стан.

«⚫️ на замітку жінкам)

Іноді, кожній з нас так важливо помовчати… просто подивитися на все всередині і навколо з тиші.

Чоловіки. Яких якостей вам не вистачає в сучасних жінках?», — поцікавилася Астаф’єва.

Фолловери не пройшли повз: «Мудра жінка Даша ❤️❤️❤️😘», «Чарівна, нереальна ♥️♥️♥️♥️», «Красуня😍», «Сказала як відрізала! Згодна з тобою♥️», «Ніжність 😍».

: newformat.info

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