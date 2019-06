Розробники Pokemon GO випустили гру по всесвіту Гаррі Поттера. ВІДЕО

Warner Bros. спільно з Niantic, раніше випустила Pokemon GO, створили нову мобільну гру з технологією доповненої реальності — на цей раз по всесвіту Гаррі Поттера.

Про це пише harrypotterwizardsunite, передає Zrada.today.

У додатку Harry Potter: Wizards Unite схожа з Pokemon GO концепція — за сюжетом гравці повинні зберегти таємницю існування чарівного світу в умовах загадкового катаклізму, через якого магічні предмети і істоти раптом стали з’являтися у світі звичайних людей.

Користувачі зможуть шукати магічні місця поруч з собою, збирати чарівні артефакти, боротися з дементорами та смертежерами, втихомирювати фантастичних тварин, шукати інгредієнти для зілля.

Як і Pokemon GO, Wizards Unite дозволяє за допомогою камер побачити ігрові елементи, накладені на реальний ландшафт. А, наприклад, вимовляючи заклинання, гравець повинен симулювати рухи чарівної палички. Крім того, частина завдань вимагає проходження спільно з іншими користувачами, де у кожного члена команди своя роль.

За словами користувачів, які вже встигли оцінити новинку, у Wizards Unitе більше тематичних об’єктів для взаємодії, ніж в Pokemon Go.

Side by side: HP:WU & PoGo! So far I’m very impressed that Harry Potter: Wizards Unite has more POIs (points of interest: PokéStops/Gyms=Inns/Fortresses)

Also definitely doing a livestream later tonight! Turn notifications on! 🔔 #PokemonGO #HPWU #HarryPotterWizardsUnite pic.twitter.com/G1nCFjunpW

— PkmnMasterHolly (@PkmnMasterHolly) 21 червня 2019 р.

Фанати «Гаррі Поттера» зустрінуться в грі з улюбленими персонажами та почують легендарну музику з екранізації популярної серії книг Джоан Роулінг.

Поки що гра доступна тільки у Великобританії й США, пише TechCrunch. Коли вона з’явиться в інших країнах, поки невідомо.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!