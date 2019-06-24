Помер актор фільму «Зірка і смерть Хоакіна Мур’єти». ВІДЕО

Помер радянський і український актор Андрій Харитонов.

Про це у фейсбуці повідомив постановник-документаліст Віталій Манський.

Смерть Харитонова наздогнала на 60-му році життя. Причиною смерті артиста стала онкологія шлунка. Останні кілька років Андрій Ігорович мужньо боровся з раком: він переніс шість операцій, але перемогти хворобу йому так і не вдалося.

Родичі і друзі Харитонова отримують співчуття у зв’язку з втратою.

Актор буде похований у Києві.

Андрій Ігорович народився у Києві. Він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенко-Карого у 1980 році, після чого відбувся його дебют в кіно. Першим фільмом Харитонова став бойовик «Овід», він і приніс акторові всенародну славу.

Надалі Андрій Ігорович знявся в таких не менш відомих картинах, як «Людина-невидимка», «Зірка і смерть Хоакіна Мур’єти», «Таємниця” Чорних дроздів “», «Ассоль», «Загадка Ендхауза», «Життя Клима Самгіна».

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