Телеведучий йде на вибори від “Слуги народу” (Відео)

Український телеведучий Олександр Скічко повідомив, що йде на вибори в парламент від партії “Слуга народу” по мажоритарному округу 197 у Черкаській області.

“Я йду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні п’ять років, їздити по розбитим дорогам. І особливо мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати в іншу країну”, – сказав Скічко.

Він додав, що вірить “в нашого президента, в партію” Слуга народу “, і що народ їх підтримає. Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.

