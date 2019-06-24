Телеведучий йде на вибори від “Слуги народу” (Відео)

Український телеведучий Олександр Скічко повідомив, що йде на вибори в парламент від партії “Слуга народу” по мажоритарному округу 197 у Черкаській області.
Телеведучий Олександр Скічко буде балотуватися до Верховної Ради по мажоритарному округу 197 на Черкащині від партії “Слуга народу”. Про це він повідомив в Instagram.
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Настав час змінювати систему! Вибори так вибори! #слуганароду
“Я йду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні п’ять років, їздити по розбитим дорогам. І особливо мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати в іншу країну”, – сказав Скічко.
Він додав, що вірить “в нашого президента, в партію” Слуга народу “, і що народ їх підтримає. Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.
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