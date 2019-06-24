У найдавнішому місті світу жителі страждали від тісноти і бруду

Вчені на чолі з антропологом Кларком Спенсером Ларсеном з державного університету Огайо досліджували стародавні руїни неолітичного поселення Чаталхойюк в Туреччині.

Чаталхойюк був заснований приблизно в 7100 році до н. е. і існував як густонаселене співтовариство протягом більше 1000 років, надаючи щодо унікальний археологічний знімок моменту в історії людства, коли кочові мисливці-збирачі стають міським народом. ,

«Чаталхойюк був одним з перших протогородских спільнот у світі, і жителі пережили те, що відбувається, коли ви збираєте багато людей на невеликій території протягом тривалого часу», — говорить Ларсен.

Експрес-інформація по країні

Туреччина (Турецька Республіка) – держава, розташована в Південно-Західній Азії і частково в Південно-Східній Європі.

Прапор



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Столиця – Анкара

Найбільші міста: Стамбул, Анкара, Ізмір, Бурса, Адана, Анталья, Конья

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 783562 км2 (36-я в світі)

Населення – 78,74 млн осіб (18-я в світі)

Офіційна мова – турецька

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,761 (72-я в світі)

ВВП – $798,42 млрд (18-я в світі)

Валюта – турецька ліра

Межує з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, Іраном, Іраком, Сирією, Грецією, Болгарією

Хоча відмова від пустелі заради відносній безпеці бути фермером може здатися гарним вибором, він приніс нові небезпеки, яких мисливці і збирачі не відчували раніше, так як люди зібралися разом у безпрецедентній формі спільного життя.

Після періоду заснування поселення — починаючи з невеликого містечка з кількома цегляними будинками — Чаталхойюк повільно розвивався до свого можливого піку, під час якого його населення становило 3500 — 8000 осіб. Люди, що живуть в безпосередній близькості від тварин, яких вони доглядали, зіткнулися з новими видами інфекційних ризиків: хвороби, які в кочових групах рідко зустрічалися.

«Вони жили в дуже людних умовах, з сміттєвими ямами і загонами для тварин поряд з деякими зі своїх будинків. Таким чином, існує цілий ряд питань санітарії, які можуть сприяти поширенню інфекційних захворювань», — сказав Ларсен.

Аналіз останків з міста Чаталхойюк показує наявність бактеріальних патогенних мікроорганізмів — виявлених з допомогою уражень кісток, які були найвищими в ранній період. Хоча ця проблема зменшувалася протягом наступних сотень років, вона ніколи не зникала.

На додаток до хвороб у стародавніх зубах жителів міста також були видні порожнини, що свідчить про неправильному харчуванні, надмірно залежить від зерна та інших рослинних продуктів.

І це ще не все. Дослідники вважають, що перенаселення і пов’язані з цим соціальні стреси могли послужити поштовхом до насильства в центрі міста, а аналіз черепів показав, що переломи черепа були викликані ударами по голові, часто ззаду.

«Хронологічно частота черепно-мозкових травм відповідає гіпотезі про збільшення міжособистісного насильства протягом середнього періоду з-за змін в чисельності і щільності населення», — пояснюють дослідники.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», зруйнований землятрясением древнє місто знову виник в пустелі.

За матеріалами «Новий час»

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