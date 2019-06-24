Вбивство хлопчика в Києві: підозрюваний пояснив мотив злочину

Поліція затримала за підозрою у вбивстві дев’ятирічного Захара Черевко в Києві, тіло якого виявили в озері Вирлиця, брата вітчима хлопчика. Про це повідомив глава ГУ Нацполіції в столиці в ефірі одного з телеканалів.

Раніше повідомлялось, що підозрюваний в жорстокому вбивстві затриманий, проте про самого затриманого нічого не було відомо.

Крищенко уточнив, що поліція підозрює у вбивстві брата вітчима дитини, 1989 року народження. Сам же хлопчик проживав окремо з бабусею, а вбивство сталося на ґрунті образи. Причини сімейного конфлікту і знаряддя вбивства поки що не називають.

За словами бабусі Захара Черевка, хлопчик відпросився у неї на вулицю, щоб взяти у когось інтерв’ю, взяв із собою блокнот.

Підозрюваний після виявлення правоохоронцями тіла дитини дав свідчення, як убив хлопчика і куди викинув знаряддя. Водолази також витягли його з озера. При цьому вилучено деякі речі, які мають відношення до злочину.

“Цій особі вже повідомлено про підозру у навмисному вбивстві. Сьогодні слідчий з процесуальним керівником узгодять документи і звернуться до суду для обрання запобіжного заходу”, – сказав Крищенко, додавши, що фігуранту може загрожувати термін у вигляді довічного позбавлення волі.