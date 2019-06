Письменник Стівен Кінг знявся в антиросійському ролику

Актор Роберт Де Ніро, письменник Стівен Кінг, а також інші американські зірки взяли участь у записі відео з обвинувальної риторики.

Документальний ролик від порталу Now This вийшов за участю зірок першої величини, серед яких також були актори Мартін Шин і Лоуренс Фішберн. У своєму зверненні до суспільства і шанувальникам Стівен Кінг і Роберт Де Ніро закликають до покарання свого президента Дональда Трампа за зв’язки з Росією.

Exclusive: @robreiner, @SophiaBush, @StephenKing, @jvn, and more are cutting through the Trump administration’s lies about the Mueller report pic.twitter.com/HaQRWj7KNK

— NowThis (@nowthisnews) 21 червня 2019 р.

Голлівудські зірки звинуватили російську владу в «атаці на демократію». На їхню думку, це проявилося у 2016 році під час масштабної секретної операції по приведенню Трампа до влади.

В якості аргументів герої ролика посилаються на доповідь американського спецпрокурора Роберта Мюллера, присвячений «російському втручанню» в американські вибори. Мін’юст США

опублікував у відритому доступі цей документ у квітні 2019 року, після чого в МЗС Росії вказали на відсутність явних доказів в доповіді. Попри це, Де Ніро, Кінг, Фішберн та інші діячі культури США звинуватили Трампа у брехні і пообіцяли притягнути його до відповідальності.

