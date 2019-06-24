У Гондурасі виявили цілу екосистему рідкісних і зникаючих видів

Команда вчених з охорони навколишнього середовища три тижні досліджувала стародавнє поселення, відоме як «Втрачене місто Бога Мавпи» або «Білий місто», в тропічному лісі Москития. Там дослідники виявили сотні видів метеликів, летючих мишей і рептилій, багато з яких офіційно вважалися вимерлими.

Вчені також заново «відкрили» три виду, які, як вважалося, більше не живуть в Гондурасі: кажана південного копьеноса (Phylloderma stenops), псевдокоралловую змію і жука-скакуна. Примітно, що, за офіційними даними, всі три види назавжди покинули Гондурас і мешкають тільки в Нікарагуа.

Учасники програми по охороні природи (RAP) Conservation International були шоковані», виявивши таку багату і процвітаючу середовище існування рідкісних видів у лісі Москития. Вони зазначили, що «Білий місто» є одним з небагатьох районів Центральної Америки, де на екологічні та еволюційні процеси не вплинула людська діяльність.

RAP також виявила 22 види, які ніколи не були зареєстровані в Гондурасі. Серед них — великий зелений ара і невідома науці лучеперая риба. Загалом вчені виявили 246 видів метеликів і метеликів, 30 видів летючих мишей і 57 видів земноводних і рептилій.

Втрачене місто

Дослідники шукали Білий місто протягом десятиліть. Передбачається, що його збудувала стародавня цивілізація Доколумбової епохи. Через нерозвиненість інфраструктури в регіоні, вченим доводилося літати на вертольотах і наймати для охорони озброєних солдатів, щоб захиститися від торговців наркотиками і лісових хижаків.

Незважаючи на те, що район перебуває під захистом уряду з 2015 року, незаконна вирубка лісів для розведення великої рогатої худоби все ще є для «Білого міста» великою загрозою.

Різноманітність дикої природи району має виключно високу природоохоронну цінність. За словами дослідників, які виявили екосистему, вона заслуговує енергійної і пильною захисту.

За матеріалами Independent

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