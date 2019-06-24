“Ганьба Бабішу”: учасники мітингу в Празі вимагають відставки прем’єра

У чеській столиці в неділю пройшла масова акція протесту з вимогою відставки прем’єр-міністра Андрія Бабіша. У ній, за даними організаторів, взяли участь 250 тисяч осіб.



Про це повідомляє Irozhlas, передає Zrada.today.

Поліція повідомила про 200 тисяч учасників протесту.

Мітинг тривав кілька годин і завершився без інцидентів. Допомога знадобилася кільком десяткам учасників протесту, яким стало погано через спекотну погоду.

В акції взяли участь не тільки жителі Праги, а й люди з усієї країни; багато з них спеціально приїхали до Праги з віддалених районів. Квитки на потяги та автобуси до Праги були викуплені ще на початку тижня.

Серед протестантів було також багато молоді. Учасники акції несли в руках плакати з вимогами відставки прем’єра і словами “Ганьба Бабішу”.

Недільна акція протесту стала найбільшою з часів Оксамитової революції 1989 року в Чехословаччині, в результаті якої відбулася зміна політичного режиму в республіці.

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