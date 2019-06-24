ЦВК відмовилася реєструвати кандидатів від партії Міхеіла Саакашвілі “Рух нових сил”

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила у реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі “Рух нових сил”. З цього приводу, лідер партії вже встиг звинуватити у відмові Петра Порошенка.

Відповідне рішення ЦВК ухвалила на черговому засіданні 23 червня. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на УП

“Розглянувши відповідні документи, ЦВК відмовила у реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку “Руху Нових Сил” у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та кандидатів, висунутих в одномандатних виборчих округах”, – йдеться у повідомленні.

У Центрвиборчкомі пояснили, що позачергові вибори було призначено указом президента від 21 травня.

“Відтак, розгляд 8 травня на засіданні політради партії “РНС” питань, пов’язаних з участю партії у позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений”, – заявили у ЦВК.