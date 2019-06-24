Еквілібристка перейшла Таймс-сквер по канату після важкої травми. ВІДЕО

Американська еквілібристка Ліяна Валленда здійснила перехід по канату, натягнутому між хмарочосами на площі Таймс-сквер в Нью-Йорку.

Це її перший прохід після трагічного падіння у 2017 році. Тоді, репетируючи складний цирковий номер, група канатохідців, серед яких була Валленда, зірвалася з каната, натягнутого під ареною цирку в Сарасота. В результаті цього артисти отримали важкі травми, Ліяна була госпіталізована в критичному стані.

Про це повыломляє видання Nytimes, передає Zrada.today.

Свій перший прохід по канату протяжністю 396 метрів вона зробила разом з братом Ніком. Вони вийшли з протилежних сторін і рухалися назустріч один одному. Посередині “маршруту” дівчина присіла на канат, щоб дати можливість братові переступити через неї. Потім обидва продовжили рух кожен у своєму напрямку.

Артисти хотіли виконати трюк без страховки, однак влада міста не дозволили їм це.

За тим, що відбувається спостерігали тисячі жителів і гостей Нью-Йорка.

Нік і Ліяна Валленда — представники знаменитої американської циркової династії. Їх прадід Карл Валенда все життя присвятив мистецтву ходьби по канату і загинув, зірвавшись з нього в 1978 році.

Нік став першим, хто пройшов по канату над Ніагарським водоспадом у 2012 році й через рік — над Великим каньйоном. Ці трюки відбувалися ним без страховки.

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