Нове меню від шеф-кухаря Selfish Сlub по-літньому свіже: і на смак, і з точки зору підходів. Сергій Шикун, шеф-кухар заміського клубу Selfish Club, любить поєднувати класичні та сучасні рецепти, локальні фермерські інгредієнти з унікальними привізними і підкреслювати смак кожного продукту.

Річкове і морське: як це поєднується?

Здавалося б, річкові і морські продукти не зустрічаються в одній страві. Але це поєднання може вас приємно здивувати. Наприклад, щука — знайома нам «проста» річкова риба, і креветочний соус, що відсилає до в’єтнамської кухні. Але якщо подумати, в цих продуктів є щось об’єднуюче — солодкувата нота. Вуаля! З цим спільним знаменником, помноженим на досвід кухаря, народжується гармонія авторського рецепта. Принцип «поєднувати непоєднуване» працює, але тільки у професіоналів. І щучі котлети в креветковому соусі в Selfish Club служать чудовим доказом того, як і суп із сома в тайському стилі — ще одне блюдо з нового літнього меню.

Все, що з печі

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Перед початком трапези в Selfish Club вам принесуть хлібну корзину. Весь хліб з бездріжджового тіста: житній, сірий пшеничний, темні і світлі булочки і гріссіні. Цей хліб випікають на місці, у власній дров’яної печі клубу. Ще одна піч, правда, вже для м’яса і риби, — тандир. Принцип її трохи відрізняється: завантаження не горизонтальне, а вертикальне. Шашлик готують, наприклад, у вертикальному положенні, поклавши на дно тандира вугілля. Ще один спосіб: прогріти піч, але готувати м’ясо, прибравши вугілля на спеці від керамічних стінок.

Хоча меню в клубі в першу чергу і рибне, і головна його особливість — улов не просто сьогоднішній, а прямо миттєвий, м’ясо тут теж люблять готувати і вибирають ретельно. Наприклад, баранину тільки певної породи — цигай. М’ясо цих баранчиків не має запаху і дуже ніжне. Телятину і яловичину, курчат і цесарок замовляють з перевірених ферм із Закарпаття.

Рибне місце

В озерах Selfish Сlub водяться щука, судак, короп, окунь. Втім, в меню видів риби ще більше. Навіть форель, доступна для вилову тільки в холодний період, влітку поставляється з місцевої рибної ферми, де для неї створюють особливий мікроклімат.

У клубі вам запропонують кілька варіантів приготування для кожного виду риби і обов’язково порекомендують оптимальний, перевірений досвідом: адже різні сорти мають більш м’якої або щільної текстурою і містять різну кількість жиру. При цьому деякі способи стають для певного виду риби хітовими, найкращим чином розкриваючи її смак і консистенцію. Так у літньому меню з’явилися сиг на пару і осетер, запечена на вугіллі. Форель відмінно виходить способом гарячого копчення, і на її основі шеф-кухар придумав салат з печеного буряка і вершковим хріном.

Салат з томатів бакинських

Особливий сорт помідорів в Selfish Сlub привозять з Азербайджану. Його південна, круглий рік прогріта сонцем земля народжує невеликі, при цьому ароматні, дуже соковиті і ніжні ягоди. Так, томат з точки зору ботаніки — це не овоч, а саме ягода. Салат з томатів готується з пластинками стиглого авокадо в обрамленні маш-салату і рясно посипається кедровими горішками. Салат виходить дуже літній і освіжаючий. У той же час він добре насичує за рахунок авокадо і горіхів. Можна їсти і вранці і ввечері. Просто, як і все геніальне. І ви дійсно запам’ятовуєте смак цих соковитих і ароматних томатів.

Окремо варто відзначити, що його зручно їсти. У страві немає величезних незручних шматків, які якийсь час назад стали трендом в нарізуванні салатів. На щастя, кухня зараз прагне до простоти і підкреслення смаку окремих інгредієнтів. Саме локальності і якості окремих інгредієнтів, умов виробництва і зберігання в Selfish Сlub надають величезне значення. Настільки велика, що в клубі готуються відкрити власні фруктово-ягідний сад та тепличний комплекс з екзотичними тропічними і субтропічними рослинами.

На території розташується кафе, в якому можна замовити фреш і смузі, приготовані з плодів, зірваних в саду або в теплиці. Серед десятків фруктів тут кожен знайде свій улюблений. На території комплексу будуть висаджені яблуні, груші, сливи, алича, персики, нектарин, виноград, малина, полуниця, лохина, ожина, черешня, вишня, кизил, ягоди годжі і обліпиха. У теплиці будуть виростати мандарини, апельсини, лимони, банани, ананаси, гранати, інжир та ківі.

І річна класика…

Окрошка і смажений короп — страви, які як по чарівництву повертають у дитинство. І відмінно підкреслюють основні риси характеру кухні в Selfish Сlub — домашня, проста і при цьому якісна в кожній деталі.

Ікра на десерт?

У клубі так люблять осетрову ікру, що навіть влітку, здається, сумують за нею. Інакше як пояснити появу авторської подачі тірамісу в вигляді банки з ікрою, виготовленої з солодких кавових ікринок, добавляющих розкішний смак класиці. В якості десерту також відмінно підійде ягідно-фруктовий салат.

www.selfish.ua

тел.: +38 068 221 12 21

Читайте також:

Ідеальний уїк-енд: заміський клуб Selfish Сlub

Рецепти щастя: топ-5 розваг у Selfish Сlub

Рибалка на Дніпрі — незабутня пригода!