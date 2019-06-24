Українських авіаперевізників почнуть штрафувати

Державіаслужба посилить контроль за вчасним виконанням чартерних авіарейсів та забезпеченням пасажирів відповідними правами. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

«В умовах договору між туроператором та авіаперевізником мають бути чітко визначені обсяг перевезень за кожним маршрутом та розклад виконання польотів, а також передбачено санкції за порушення закріплених умов», – пояснив Лавренюк. Також довідкова служба перевізника має працювати цілодобово. Перевізники, які проігнорують вимоги, будуть зобов’язані сплачувати штраф.

Повідомляється, що впродовж останніх шести місяців українські авіакомпанії виконали невчасно до 18% рейсів. Зараз попит на чартерні рейси перевищує технічну здатність їх здійснити, тому перевізник і туроператор повинні будуть унормувати між собою обсяги рейсів, додають у міністерстві.