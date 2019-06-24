59% россиян считают, что в СССР заботились о простых людях

Согласно опросу “Левада-Центра”, более половины россиян (59%), считают основной чертой советской эпохи заботу государства о простых людях. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на Новое время.
Уточняется, что опрос провели в конце мая среди 1616 человек в 137 населенных пунктах.
Другими позитивными моментами в жизни СССР опрошенные считают:
- отсутствие межнациональных конфликтов (46%),
- успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43%),
- постоянное улучшение жизни людей (39%),
- отечественные наука и культура занимали самые передовые позиции в мире (31%).
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Среди негативных тенденций Советского Союза россияне назвали:
- очереди и дефицит (24%),
- изоляцию страны от внешнего мира, невозможность выезжать за рубеж (17%).
Стоит отметить, что это самый высокий показатель позитивного отношения русских к эпохе СССР.
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