59% россиян считают, что в СССР заботились о простых людях

Согласно опросу “Левада-Центра”, более половины россиян (59%), считают основной чертой советской эпохи заботу государства о простых людях. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на Новое время.

Уточняется, что опрос провели в конце мая среди 1616 человек в 137 населенных пунктах.

Другими позитивными моментами в жизни СССР опрошенные считают:

отсутствие межнациональных конфликтов (46%),

успешное развитие экономики и отсутствие безработицы (43%),

постоянное улучшение жизни людей (39%),

отечественные наука и культура занимали самые передовые позиции в мире (31%).

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Среди негативных тенденций Советского Союза россияне назвали:

очереди и дефицит (24%),

изоляцию страны от внешнего мира, невозможность выезжать за рубеж (17%).

Стоит отметить, что это самый высокий показатель позитивного отношения русских к эпохе СССР.

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