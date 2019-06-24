На Житомирщині пограбували банкомат

У Житомирській області невідомі викрали гроші з банкомату у сільській раді. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Встановлено, що пограбування сталося серед білого дня. Невстановлена особа проникла до приміщення сільради в селі Ярунь Новоград-Волинського району, де встановлений банкомат. Грабіжник забрав з банкомату касети з грошима на суму близько 500 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка). Встановлюються обставини скоєння злочину та причетні особи.