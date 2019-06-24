Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради, рада затверджена у складі 29 осіб, головою стане президент України.



Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Національної інвестиційної ради, призначивши себе його головою. Як повідомляється на сайті глави держави, відповідний указ №423 / 2019 президент підписав 21 червня.

Про це пише Телеграф, передає Zrada.today.

“До складу ради входять: прем’єр-міністр України, голова Національного банку України (за згодою), перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі України, міністр фінансів України, міністр юстиції України, а також за згодою представники українських і іноземних організацій і компаній, ділових кіл, експерти з питань залучення інвестицій, розвитку підприємництва, фахівці в області економіки, фінансів “, – йдеться у зміненому указом п.5 Положення про Національну інвестиційну раду.



Рада затверджена указом у складі 29 осіб, очолює його Зеленський, секретар — глава Ради волонтерів при Міноборони у 2014-2017 роках, кандидат в народні депутати від партії “Слуга народу” Давид Арахармія. Також до Нацради включений заступник голови адміністрації президента Олексій Гончарук та Вадим Пристайко, помічник глави держави Андрій Єрмак і радник президента Олег Устенко.

У складі Нацради після зміни його складу залишаються прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, перший віце-прем’єр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, міністр фінансів України Оксана Маркарова і міністр юстиції Павло Петренко.

Решта 19 осіб введені до складу ради за згодою — це президенти, генеральні директори й голови правлінь великих міжнародних компаній і банківських організацій. Серед них глава правління компанії “Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.” Ахмет Акча, гендиректор компанії “Unilever NV” Алан Джоуп, глава правління компанії “Metro AG” Олаф Кох, глава правління і гендиректор “Arcelor Mittal Limited” Лакшмі Міттал, голова Нацбанку Яків Смолій, президент Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Сума Чакрабарті та інші. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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