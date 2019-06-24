В ПЦУ паника: Епифаний экстренно созвал Священный Синод

Сегодня, 24 июня в Киеве началось заседание Священного Синода Православной церкви Украины под руководством митрополита Епифания. Главной темой собрания стало восстановление Филаретом УПЦ КП. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на 24.tv.

Самое интересное то, что заседание синода проходит в доме митрополита Епифания, что на территории Софии Киевской.

Архиереи ПЦУ добавили, что кроме ситуации с Филаретом рассмотрят еще и другие важные для православной церкви вопросы.

Архиепископ Ровненский и Острожский Иларион также прокомментировал вопрос, может ли синод рассмотреть вопрос отлучения от церкви архиереев, которые принимали участие в так называемом соборе Филарета.

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Как может быть отлучен человек, который сам себя отлучил,

– подчеркнул он.

Заметим, в состав Синода ПЦУ входят 12 членов, трое из которых являются постоянными: это почетный патриарх Филарет, митрополит Макарий и митрополит Симеон.

Филарет на этот Синод ПЦУ не пришел.

Что произошло?

20 июня, так называемый “поместный собор” УПЦ Киевского патриархата отменил решение архиерейского собора от 15 декабря 2018 года о самороспуске и не принял томос об автокефалии, изданный Константинополем. Решение принято во Владимирском соборе в Киеве.

УПЦ КП отменил томос

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