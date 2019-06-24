На Хмельниччині колишній військовослужбовець продавав боєприпаси

У Хмельницькій області поліцейські затримали колишнього військовослужбовця і його спільника, які продавали боєприпаси. Про це повідомили в прес-службі поліції регіону.

Як з’ясувалося, кілька тижнів тому копи дізналися, що житель Волочиського району, який раніше служив в зоні АТО, шукає покупця на гранату. Щоб чоловікові не вдалося продати боєприпас, копи провели спецоперацію і затримали зловмисника. Також у чоловіка був спільник – його затримали.

Під час обшуків в будинках чоловіків копи знайшли ще один корпус гранати Ф-1, чотири десятки набоїв різного калібру. А на присадибній ділянці спільника виявили 327 кущів рослин, схожих на коноплю.

Зараз чоловіка, який намагався продати гранату, затримали і обрали йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

“Йому оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”, – розповіли в поліції.

Що стосується його подільника, то зараз вирішується питання про порушення кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів), ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.