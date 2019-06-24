Стать жертвой рейдерства может любой украинец

В связи с участившимися рейдерскими захватами в Украине путем незаконного переоформления права собственности 21 июня 2019 года в Киеве прошел круглый стол на тему «Право собственности как основа инвестиционной привлекательности Украины». Об этом сообщает Антикор.

Первыми взяли слово пострадавшие от рейдерства предприниматели: Алексей Кулагин, член совета директоров Конфедерации строителей Украины и управляющий собственник девелоперской компании ОМОКС, реализующий проект строительства ЖК «Чайка», который настоящее время подвергается попыткам рейдерского захвата, и Виктория Кулик, основатель фермерского хозяйства «Дарья и Я», имя владелицы которого было незаконно изменено в конце 2018 года. Они пострадали от действий одного и того же государственного регистратора – Прошкина Александра Васильевича, который действует от имени КП «Регистрационный центр регистрации недвижимости и бизнеса», являющегося, скорее всего, фиктивным лицом, не существующем на самом деле.

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По словам Виктории Кулик, после запросов в Минюст относительно действий Прошкина и захват ее предприятия ей предложили либо писать жалобу на Минюст, либо обращаться в Хозяйственный суд. В скором времени после этого некий Виталий Ткачук требовал у нее 100 тыс. долл. за возвращение бизнеса через того же регистратора Прошкина, а после «за несговорчивость» ей сожгли три автомобиля. Поэтому она предположила, что Минюст действует в сговоре с рейдерами: одни участники схемы отчуждают собственность, а другие за крупное денежное вознаграждение предлагают ее вернуть.

По ее информации, от одного из фермеров за возвращение собственности требовали 240 тыс. долл. либо переписать 200 га земли на другого человека. Кулагин подтвердил ее слова, отметив, что к нему также приходили и предлагали за определенную плату опять-таки рейдерским способом вернуть его имущество, однако он решил разбираться со всем через суды.

Одной из причин и распространенности подобных схем назвали то, что многие пострадавшие платят, а не объединяются с целью этому противостоять.

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Кулагин добавил, что за 12 лет ни один рейдер или чиновник Минюста не понес ответственности перед законом за подобные действия, и успешная работа рейдерских механизмов разрушает как государственность, так и само государство.

Представительница Гражданского объединения «Бізнес-Варта» Ольга Матвеева отмечала, что большинство рейдерских захватов в Украине сегодня возможны благодаря реформам Минюста и деятельности его главы Павла Петренко, подчеркнув, что в рейдерских схемах принимают участие топ-чиновники и первые лица государства, и упомянув фамилии Пашинского и Хомутынника. Она констатировала, что правоохранители и Антирейдерская комиссия не реагируют на происходящее, если среди заинтересованных в рейдерстве сторон присутствуют политики.

Вице-президент Нотариальной палаты Украины Ольга Олищук еще раз подчеркнула, что Минюст контролирует нотариусов и их доступ к реестрам, то есть, в случае проведения незаконных изменений министерство может отменить возможность государственного регистратора вносить изменения в реестры, однако это не делается. Она отметила, что опасность рейдерства в стране сегодня сохраняется для всех граждан Украины, поскольку по подобным схемам переоформляют не только предприятия и землю, но и квартиры, и даже паркоместа.

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В разгар обсуждения Алексей Кулагин спешно вышел в коридор, а после возвращения сообщил собравшимся, что прямо в это время была произведена еще одна попытка перерегистрации его бизнеса путем изменения данных в реестрах. Также он подчеркнул, что происходит правовой беспредел: Прошкину в Минюсте аннулировали ключи доступа к реестрам 6 июня, а 11 июня он снова вносил изменения в реестры.

На мероприятии присутствовал представитель о Государственного бюро расследований Олег Корецкий, который заявил, что об описанных пострадавшими от рейдеров сторонами он ничего не знает, поскольку их дела находятся в территориальных управлениях ГБР, а он – представитель центрального.

Также на встрече был представитель от партии «Слуга народа» Денис Малюська, заявивший, что в администрации президента разрабатывается законопроект, который должен будет решить проблему рейдерства в стране, и что обсуждается создание комиссии, которая занимается вопросами рейдерства. Но, по его словам, ни президент, ни его политическая сила не смогут ничего этого сделать, если у президента не будет своего Кабмина и большинства в парламенте, то есть, любые действия в этом направлении будут возможны исключительно после парламентских выборов.

До выборов остался ровно месяц, и за этот месяц различные «прошкины» могут провести множество новых перерегистраций чужой собственности. К сожалению, в таких условиях как пострадавшие от рейдерства предприниматели, так и обычные граждане остаются один-на-один с хорошо отлаженной системой рейдерских захватов, практически не имея возможности ни адекватно ей противостоять, ни доказать право собственности на собственное же имущество.

Анастасия Новожилова

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