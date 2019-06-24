Геращенко втікала від камер Скабєєвої

Ірина Геращенко розповіла, наскільки насиченим видався сьогоднішній ранок і яким буде день в рамках засідання ПАРЄ.

Перший заступник спікера Верховної Ради України Ірина Геращенко розповіла, наскільки сильним було бажання російської журналістки Ольги Скабеевой поспілкуватися з представниками України. І поспішила попередити своїх співвітчизників-дипломатів про те, що їх може чекати по дорозі до ПАРЄ.

“Мій ранок почався з пробіжки в супроводі камери Скабєєвої. Тепер вона підстерігає українську делегацію під парканами та кущами”, – йдеться в повідомленні чиновниці на сторінці в соцмережі.



Спроба поспілкуватися з Геращенко у російської журналістки провалилася. Член Парламенту відмахнулася від Скабєєвої, “як від настирливої ​​мухи”. Але представниця російських ЗМІ все-таки провела свого респондента до входу в ПАРЄ з надією отримати хоч який-небудь коментар.

Крім цього, Ірина Геращенко зазначила, що сьогоднішній день буде особливо спекотним. “Уже йдуть палкі дебати на групі EPP, і щодо рапорту по поверненню російської делегації, і з приводу рапорту про МН-17”, – сказано в публікації.

24 червня, в ПАРЄ відбудеться засідання, на якому, зокрема, буде розглядатися питання про повернення представників Російської Федерації до складу Союзу Європи.

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