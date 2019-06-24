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Снова полетели головы: Зеленский уволил с должностей губернаторов трех областей

24.06.2019

Президент Украины Владимир Зеленский уволил ещё троих губернаторов. Так, был уволен глава Житомирской ОГА Игорь Гундич, Ровенской ОГА Алексей Муляренко и Черкасской ОГА Александр Вельбовец. Соответствующие указы появились на сайте президента. Об этом сообщает Zrada.today.

Согласно текстам указов был уволен глава Житомирской ОГА Игорь Гундич, Ровенской ОГА Алексей Муляренко и Черкасской ОГА Александр Вельбовец. Все увольнения связаны с окончанием срока полномочий экс-президента Украины Петра Порошенко.

Также Зеленский назначил временно исполняющих обязанности губернаторов. Теперь обязанности губернатора в Черкасской области выполняет Тарас Высоцкий, в Ровенской области – Игорь Тимошенко, в Житомирской области – Ярослав Лагут.

Напомним, до этого Владимир Зеленский уволил ещё 15 губернаторов.

Губернаторы, которых уволили:

  • Волынская область – Александр Савченко
  • Закарпатская область – Геннадий Москаль
  • Запорожская область – Константин Брыль
  • Ивано-Франковская область – Олег Гончарук
  • Киевская область – Александр Терещук
  • Кировоградская область – Сергей Кузьменко
  • Львовская область – Олег Синютка
  • Николаевская область – Алексей Савченко
  • Одесская область – Сергей Паращенко (отстранен от должности и.о. председателя ОГА)
  • Полтавская область – Роман Толстый (и.о.)
  • Сумская область – Николай Клочко
  • Тернопольская область – Степан Барна
  • Херсонська область – Дмитрий Бутрий (и.о.)
  • Хмельницкая область – Вадим Лозовой
  • Черниговская область – Александр Мисник

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский планирует уволить всех действующих губернаторов.

 

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