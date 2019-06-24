Снова полетели головы: Зеленский уволил с должностей губернаторов трех областей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил ещё троих губернаторов. Так, был уволен глава Житомирской ОГА Игорь Гундич, Ровенской ОГА Алексей Муляренко и Черкасской ОГА Александр Вельбовец. Соответствующие указы появились на сайте президента. Об этом сообщает Zrada.today.

Согласно текстам указов был уволен глава Житомирской ОГА Игорь Гундич, Ровенской ОГА Алексей Муляренко и Черкасской ОГА Александр Вельбовец. Все увольнения связаны с окончанием срока полномочий экс-президента Украины Петра Порошенко.

Также Зеленский назначил временно исполняющих обязанности губернаторов. Теперь обязанности губернатора в Черкасской области выполняет Тарас Высоцкий, в Ровенской области – Игорь Тимошенко, в Житомирской области – Ярослав Лагут.

Напомним, до этого Владимир Зеленский уволил ещё 15 губернаторов.

Губернаторы, которых уволили:

Волынская область – Александр Савченко

Закарпатская область – Геннадий Москаль

Запорожская область – Константин Брыль

Ивано-Франковская область – Олег Гончарук

Киевская область – Александр Терещук

Кировоградская область – Сергей Кузьменко

Львовская область – Олег Синютка

Николаевская область – Алексей Савченко

Одесская область – Сергей Паращенко (отстранен от должности и.о. председателя ОГА)

Полтавская область – Роман Толстый (и.о.)

Сумская область – Николай Клочко

Тернопольская область – Степан Барна

Херсонська область – Дмитрий Бутрий (и.о.)

Хмельницкая область – Вадим Лозовой

Черниговская область – Александр Мисник

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский планирует уволить всех действующих губернаторов.

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