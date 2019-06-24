Снова полетели головы: Зеленский уволил с должностей губернаторов трех областей

Президент Украины Владимир Зеленский уволил ещё троих губернаторов. Так, был уволен глава Житомирской ОГА Игорь Гундич, Ровенской ОГА Алексей Муляренко и Черкасской ОГА Александр Вельбовец. Соответствующие указы появились на сайте президента. Об этом сообщает Zrada.today.
Согласно текстам указов был уволен глава Житомирской ОГА Игорь Гундич, Ровенской ОГА Алексей Муляренко и Черкасской ОГА Александр Вельбовец. Все увольнения связаны с окончанием срока полномочий экс-президента Украины Петра Порошенко.
Также Зеленский назначил временно исполняющих обязанности губернаторов. Теперь обязанности губернатора в Черкасской области выполняет Тарас Высоцкий, в Ровенской области – Игорь Тимошенко, в Житомирской области – Ярослав Лагут.
Напомним, до этого Владимир Зеленский уволил ещё 15 губернаторов.
Губернаторы, которых уволили:
- Волынская область – Александр Савченко
- Закарпатская область – Геннадий Москаль
- Запорожская область – Константин Брыль
- Ивано-Франковская область – Олег Гончарук
- Киевская область – Александр Терещук
- Кировоградская область – Сергей Кузьменко
- Львовская область – Олег Синютка
- Николаевская область – Алексей Савченко
- Одесская область – Сергей Паращенко (отстранен от должности и.о. председателя ОГА)
- Полтавская область – Роман Толстый (и.о.)
- Сумская область – Николай Клочко
- Тернопольская область – Степан Барна
- Херсонська область – Дмитрий Бутрий (и.о.)
- Хмельницкая область – Вадим Лозовой
- Черниговская область – Александр Мисник
Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский планирует уволить всех действующих губернаторов.
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