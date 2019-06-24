В.о. директора КП «Київавтошляхміст» звільнено з посади

Очільник столиці України заявив, що звільнив виконувача обов’язків директора КП «Київавтошляхміст» за недбале ставлення до своїх обов’язків. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на офіційний сайт КМДА.

У повідомленні йдеться про те, о київський голова Віталій Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив Департаменту транспортної інфраструктури КМДА обстежити всі штучні споруди в Києві.

Мер столиці заявив: «Сьогодні трапилася подія на Осокорках, де обсипалися шматки штукатурки на шляхопроводі і потрапили на авто, що проїжджало під мостом. Я вважаю, що винен в цьому балансоутримувач шляхопроводу».

За словами Віталія Кличка посадовець мав вчасно обстежувати об’єкти, за належний стан яких від особисто відповідає. Котлубей також мав надавати оперативно інформацію іншим службам щодо виявлених проблем.

«Я звільняю виконувача обов’язків директора КП «Київавтошляхміст» за недбале ставлення до своїх обов’язків», – заявив Кличко.

За дорученням мера Києва Департамент транспортної інфраструктури КМДА повинен обстежити всі штучні споруди в столиці і оперативно надати інформацію щодо найпроблемніших мостів із тих, де зараз не відбуваються ремонтні роботи.

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Нагадаємо, що у березні цього року КП «Київтеплоенерго» у публічній комунікації називатиме підрядників, що порушують умови договору та не відповідають заявленим на платформі публічних закупівель «ProZorro» ресурсним характеристикам

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