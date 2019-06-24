Кемпінг в Європі: інтерв’ю з мандрівниками Анною і Сергієм Кононко (відео)

Розкажіть, коли ви зрозуміли, що активні подорожі на природі – це ваш улюблений формат?

Анна: Подорожували ми з Сергієм давно, ходили в походи. А коли з’явилася донька, довелося адаптувати наші поїздки так, щоб це було доступно і їй. Я тоді працювала в школі за методикою Марії Монтессорі і помітила, що дітям природа заходить набагато краще, ніж міста.

Сергійко: Таких людей, як ми, нам здається, досить багато. Людей, які хотіли б подорожувати всією сім’єю, але в повній мірі не розуміють, небезпечно це чи ні, важко або не дуже. А в сусідніх країнах люди дуже багато часу проводять на природі, і для них це основний базис для сім’ї. Кажуть, так важко з дітьми подорожувати. Ясна річ, якщо їх замкнути на екскурсію в яку-небудь дуже красиву Флоренцію і водити там три дні з переглядом музеїв, у них же просто дах знесе.

Ви завжди зупиняєтеся в кемпінгах під час подорожей?

А: Так, ми живемо в кемпінгах, в наметах. Чесно скажу, з дитиною я не відразу на це зважилася. Я люблю ходити в душ, люблю цивілізований туалет, і для мене ці зручності важливі. І кемпінг це все дає.

Кемпінг – це ж не обов’язково намет?

З: Все кемпінги — різні. Зазвичай передбачається проживання в найпростіших житлах типу cabin – легкого будиночка, бунгало або намети. У багатьох європейських кемпінгах є можливість пожити в кемперване – будинку на колесах. У будиночку залишатися можна, але тоді з’являється істотний мінус – це в’яже по руках, адже будь будиночок потрібно бронювати.

А: А ще, коли ми живемо в наметі, то цілодобово знаходимося на відкритому повітрі. Це те, чого в місті вкрай не вистачає, і дитині в тому числі. Це безцінне в наш час.

У яких країнах ви вже побували у форматі кемпінгу?

З: В основному їздили по Європі. Наша ідея була в тому, щоб показати людям, яким може бути хороший кемпінг, а чого вже гріха таїти – найпопулярніші і комфортні кемпінги знаходяться або в Західній Європі, або в Скандинавії. У Західній Європі, до речі, в кемпінгу можна знайти міні-аквапарк, басейни, розважальну програму, навіть стоянку для катерів і яхт.

В яких країнах знаходяться ваші улюблені маршрути?

А: У всіх, за яким ми їздимо. У нас часто запитують, яка поїздка найулюбленіша. Сміливо можу сказати, що всі. Ті, які нелюбимі, ми просто не залишаємо. Адже не можна порівняти Туреччину з її морем і горами з Латвією, де зовсім інше море і немає гір. Латвія – це якраз те місце, з якого ми закохалися у формат подорожей з наметом, дитиною і кемпінгом.

Чому саме Латвія?

А: Кемпінг там був чудовий. Замість однієї планової ночівлі ми залишилися там на п’ять, а поруч стояла точно так само літня пара німців. Вони мене так зачепили, коли сиділи за столиком, накривали його скатертиною, ставили келихи, свічки, і все це поряд з наметом. Вони сиділи, пили вино з сиром, дивилися на захід, а потім все це збирали, мили посуд і йшли спати намет. Тоді я і вирішила, що намет – це може бути круто і романтично.

Може, ви виділили якісь особливості кемпінгу в різних країнах, які вам більше або менше подобаються?

З: Якщо ви подорожуєте, наприклад, на північ або в гірську місцевість, ви повинні бути готові до того, що кемпінг там – це в першу чергу зосередження людей, які хочуть скористатися мінімальними (підкреслюю) послугами, для того, щоб сходити на маршрут, в гори, зайнятися альпінізмом або сплавами. Кемпінги, які знаходяться на узбережжі – це інша історія. Тобто, якщо я хочу провести місяць літа як альтернативу турецькому готелю all inclusive, є сенс вибирати відпочинок на узбережжі. У Франції вони є, в Хорватії, в Італії, і там ви знайдете багато цікавого дозвілля, багато шику, тенісні поля, басейни та багато людей, на жаль. Такі кемпінги потрібно заздалегідь бронювати, це стосується навіть місця під намет.

Яким людям точно не підійде відпочинок в кемпінгу? Ось вони не люблять/ не вміють/ не можуть…

С: — «Ось я суспільства боюся-боюся, хочу один сидіти у своїй кімнаті», — таким людям не підійде. Або людям, яким потрібні шикарні умови – джакузі, ванна. Хоча і це вже в кемпінгах, напевно, доступно. З’явився такий формат як «глэмпинг» — гламурний кемпінг. Там можуть бути навіть бунгало-котеджі, скляні, розташовані на деревах, звідки ти бачиш, як піднімається сонце вранці – і таке придумали.

Як у нас з кемпінгами в Україні?

З: З кемпінгами в Україні у нас, на жаль, не дуже. Не так, як хотілося б. У всьому постсовка, окрім Прибалтики кемпінг – це щось незрозуміле. І це велика проблема. У Карпатах кемпінги з’являються там, де це прив’язані до певних маршрутах або активностей, але їх поки дуже небагато, по пальцях перерахувати можна.

А: У нас намет сприймають як щось обов’язково безкоштовне. Часто, якщо виявляється, що за місце для намету потрібно платити, люди дивуються: «У сенсі? Щоб я за свої гроші ще й так мучився»? Є такий момент, але зараз і це потроху змінюється.

С: Так, з відкриттям кордонів Європи багато людей зрозуміли, що такий формат є, що це зручно і класно. По суті, ви просто міняєте гроші за ресторани і готелі на велику кількість активностей з економією на проживанні. Купуєте емоції.

А: Кемпінг – це не тільки формат економії грошей, це ще і більш екологічний формат. По відношенню до природи, з моєї точки зору, це набагато правильніше, ніж забудувати все великими готелями, так що потім ні краси не видно, ні моря не підійти. Кемпінг – це доля тих, хто дбає про довкілля.

Ми можемо вважати кемпінг бюджетним видом подорожі?

З: Я вважаю так, але з поправкою. Ви розумієте, якщо пояснити людині, що за перебування у наметі він повинен заплатити 50-60 євро, то деякі люди тільки з подивом запитають «скільки»? Так. Кемпінг в Італії або у Франції, комфортний, з басейном, буде коштувати цих грошей. Навіть у Словенії є такі ціни. Але все залежить від країни, і якщо ви хочете більш простий варіант, тобто кемпінги значно дешевше. Кемпінги в Туреччині, на морі, наприклад. Просто їх там менша кількість з добре налагодженим побутом. Але в загальному кемпінг однозначно дешевше, ніж проживання в готелі.

Який був ваш найдорожчий кемпінг?

З: Напевно, на Корсиці або в Італії.

А найдешевший — в Туреччині?

З: — Ні, не обов’язково. Ось ми дуже любимо Словаччину, там дешеві кемпінги. І взагалі Словаччина відмінно підходить для того, щоб познайомиться з цим видом відпочинку. У Словаччині така ж кліматична зона, як в Україні, і можна без проблем оселитися за 12-15 євро в день на сім’ю. Із зручностей у вас там буде все, включаючи громадський душ, туалет, і може бути навіть громадський холодильник.

Який ви пораду дасте людям, які хочуть вперше спробувати пожити в кемпінгу?

А: Пробувати! І визначитися, навіщо це вам, щоб ви могли підібрати для себе ідеальний кемпінг.

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