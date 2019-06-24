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Кемпінг в Європі: інтерв’ю з мандрівниками Анною і Сергієм Кононко (відео)

24.06.2019

Розкажіть, коли ви зрозуміли, що активні подорожі на природі – це ваш улюблений формат?

Анна: Подорожували ми з Сергієм давно, ходили в походи. А коли з’явилася донька, довелося адаптувати наші поїздки так, щоб це було доступно і їй. Я тоді працювала в школі за методикою Марії Монтессорі і помітила, що дітям природа заходить набагато краще, ніж міста.

Сергійко: Таких людей, як ми, нам здається, досить багато. Людей, які хотіли б подорожувати всією сім’єю, але в повній мірі не розуміють, небезпечно це чи ні, важко або не дуже. А в сусідніх країнах люди дуже багато часу проводять на природі, і для них це основний базис для сім’ї. Кажуть, так важко з дітьми подорожувати. Ясна річ, якщо їх замкнути на екскурсію в яку-небудь дуже красиву Флоренцію і водити там три дні з переглядом музеїв, у них же просто дах знесе.

Ви завжди зупиняєтеся в кемпінгах під час подорожей?

А: Так, ми живемо в кемпінгах, в наметах. Чесно скажу, з дитиною я не відразу на це зважилася. Я люблю ходити в душ, люблю цивілізований туалет, і для мене ці зручності важливі. І кемпінг це все дає.

Кемпінг – це ж не обов’язково намет?

З: Все кемпінги — різні. Зазвичай передбачається проживання в найпростіших житлах типу cabin – легкого будиночка, бунгало або намети. У багатьох європейських кемпінгах є можливість пожити в кемперване – будинку на колесах. У будиночку залишатися можна, але тоді з’являється істотний мінус – це в’яже по руках, адже будь будиночок потрібно бронювати.

А: А ще, коли ми живемо в наметі, то цілодобово знаходимося на відкритому повітрі. Це те, чого в місті вкрай не вистачає, і дитині в тому числі. Це безцінне в наш час.

У яких країнах ви вже побували у форматі кемпінгу?

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З: В основному їздили по Європі. Наша ідея була в тому, щоб показати людям, яким може бути хороший кемпінг, а чого вже гріха таїти – найпопулярніші і комфортні кемпінги знаходяться або в Західній Європі, або в Скандинавії. У Західній Європі, до речі, в кемпінгу можна знайти міні-аквапарк, басейни, розважальну програму, навіть стоянку для катерів і яхт.

В яких країнах знаходяться ваші улюблені маршрути?

А: У всіх, за яким ми їздимо. У нас часто запитують, яка поїздка найулюбленіша. Сміливо можу сказати, що всі. Ті, які нелюбимі, ми просто не залишаємо. Адже не можна порівняти Туреччину з її морем і горами з Латвією, де зовсім інше море і немає гір. Латвія – це якраз те місце, з якого ми закохалися у формат подорожей з наметом, дитиною і кемпінгом.

Чому саме Латвія?

А: Кемпінг там був чудовий. Замість однієї планової ночівлі ми залишилися там на п’ять, а поруч стояла точно так само літня пара німців. Вони мене так зачепили, коли сиділи за столиком, накривали його скатертиною, ставили келихи, свічки, і все це поряд з наметом. Вони сиділи, пили вино з сиром, дивилися на захід, а потім все це збирали, мили посуд і йшли спати намет. Тоді я і вирішила, що намет – це може бути круто і романтично.

Може, ви виділили якісь особливості кемпінгу в різних країнах, які вам більше або менше подобаються?

З: Якщо ви подорожуєте, наприклад, на північ або в гірську місцевість, ви повинні бути готові до того, що кемпінг там – це в першу чергу зосередження людей, які хочуть скористатися мінімальними (підкреслюю) послугами, для того, щоб сходити на маршрут, в гори, зайнятися альпінізмом або сплавами. Кемпінги, які знаходяться на узбережжі – це інша історія. Тобто, якщо я хочу провести місяць літа як альтернативу турецькому готелю all inclusive, є сенс вибирати відпочинок на узбережжі. У Франції вони є, в Хорватії, в Італії, і там ви знайдете багато цікавого дозвілля, багато шику, тенісні поля, басейни та багато людей, на жаль. Такі кемпінги потрібно заздалегідь бронювати, це стосується навіть місця під намет.

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Яким людям точно не підійде відпочинок в кемпінгу? Ось вони не люблять/ не вміють/ не можуть…

С: — «Ось я суспільства боюся-боюся, хочу один сидіти у своїй кімнаті», — таким людям не підійде. Або людям, яким потрібні шикарні умови – джакузі, ванна. Хоча і це вже в кемпінгах, напевно, доступно. З’явився такий формат як «глэмпинг» — гламурний кемпінг. Там можуть бути навіть бунгало-котеджі, скляні, розташовані на деревах, звідки ти бачиш, як піднімається сонце вранці – і таке придумали.

Як у нас з кемпінгами в Україні?

З: З кемпінгами в Україні у нас, на жаль, не дуже. Не так, як хотілося б. У всьому постсовка, окрім Прибалтики кемпінг – це щось незрозуміле. І це велика проблема. У Карпатах кемпінги з’являються там, де це прив’язані до певних маршрутах або активностей, але їх поки дуже небагато, по пальцях перерахувати можна.

А: У нас намет сприймають як щось обов’язково безкоштовне. Часто, якщо виявляється, що за місце для намету потрібно платити, люди дивуються: «У сенсі? Щоб я за свої гроші ще й так мучився»? Є такий момент, але зараз і це потроху змінюється.

С: Так, з відкриттям кордонів Європи багато людей зрозуміли, що такий формат є, що це зручно і класно. По суті, ви просто міняєте гроші за ресторани і готелі на велику кількість активностей з економією на проживанні. Купуєте емоції.

А: Кемпінг – це не тільки формат економії грошей, це ще і більш екологічний формат. По відношенню до природи, з моєї точки зору, це набагато правильніше, ніж забудувати все великими готелями, так що потім ні краси не видно, ні моря не підійти. Кемпінг – це доля тих, хто дбає про довкілля.

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Ми можемо вважати кемпінг бюджетним видом подорожі?

З: Я вважаю так, але з поправкою. Ви розумієте, якщо пояснити людині, що за перебування у наметі він повинен заплатити 50-60 євро, то деякі люди тільки з подивом запитають «скільки»? Так. Кемпінг в Італії або у Франції, комфортний, з басейном, буде коштувати цих грошей. Навіть у Словенії є такі ціни. Але все залежить від країни, і якщо ви хочете більш простий варіант, тобто кемпінги значно дешевше. Кемпінги в Туреччині, на морі, наприклад. Просто їх там менша кількість з добре налагодженим побутом. Але в загальному кемпінг однозначно дешевше, ніж проживання в готелі.

Який був ваш найдорожчий кемпінг?

З: Напевно, на Корсиці або в Італії.

А найдешевший — в Туреччині?

З: — Ні, не обов’язково. Ось ми дуже любимо Словаччину, там дешеві кемпінги. І взагалі Словаччина відмінно підходить для того, щоб познайомиться з цим видом відпочинку. У Словаччині така ж кліматична зона, як в Україні, і можна без проблем оселитися за 12-15 євро в день на сім’ю. Із зручностей у вас там буде все, включаючи громадський душ, туалет, і може бути навіть громадський холодильник.

Який ви пораду дасте людям, які хочуть вперше спробувати пожити в кемпінгу?

А: Пробувати! І визначитися, навіщо це вам, щоб ви могли підібрати для себе ідеальний кемпінг.

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