Боголюбов просить повернути йому українське громадянство

Бізнес-партнер Ігоря
Коломойського Геннадій
Боголюбов попросив повернути йому українське громадянство, від якого
він відмовився «нульових» роках. Про це повідомило «Дзеркало тижня» з посиланням на
власні джерела.
«Геннадій Боголюбов, 15 років тому відмовився від
українського громадянства, повернувшись в Україну перед другим туром виборів, відразу
ж звернувся в міграційну службу, щоб виправити допущену 15 років тому
помилку і знову стати українцем», — йдеться у публікації видання.
За даними газети, це може бути пов’язано з загрозою
екстрадиції Боголюбова як громадянина Ізраїлю в США.
Якщо ізраїльтянин скоїв злочин в іншому
державі, і цьому є вагомі докази; якщо з цією державою у
Ізраїлю підписаний договір про екстрадицію; і якщо звинувачення не мають політичної
підґрунтя, то правопорушник після судового рішення цілком може бути переданий
Ізраїлем державі, що вимагає видачі злочинця
Україна своїх громадян іноземним державам не видає.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Центральний апеляційний господарський суд задовольнив позов Національного банку України до компанії «Арлан», кінцевими бенефіціарами якої є колишні співвласники націоналізованого «Приватбанку» Коломойський і Боголюбов.
Крім того повідомлялося, що Коломойському і Боголюбову вдалося вивести з
рахунків «Приватбанку» $5,5 млрд завдяки тому, що Нацбанк не побачив різниці
між українськими відділеннями банку та його філією на Кіпрі.