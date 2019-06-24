Боголюбов просить повернути йому українське громадянство

Бізнес-партнер Ігоря

Коломойського Геннадій

Боголюбов попросив повернути йому українське громадянство, від якого

він відмовився «нульових» роках. Про це повідомило «Дзеркало тижня» з посиланням на

власні джерела.

«Геннадій Боголюбов, 15 років тому відмовився від

українського громадянства, повернувшись в Україну перед другим туром виборів, відразу

ж звернувся в міграційну службу, щоб виправити допущену 15 років тому

помилку і знову стати українцем», — йдеться у публікації видання.

За даними газети, це може бути пов’язано з загрозою

екстрадиції Боголюбова як громадянина Ізраїлю в США.

Якщо ізраїльтянин скоїв злочин в іншому

державі, і цьому є вагомі докази; якщо з цією державою у

Ізраїлю підписаний договір про екстрадицію; і якщо звинувачення не мають політичної

підґрунтя, то правопорушник після судового рішення цілком може бути переданий

Ізраїлем державі, що вимагає видачі злочинця

Україна своїх громадян іноземним державам не видає.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Центральний апеляційний господарський суд задовольнив позов Національного банку України до компанії «Арлан», кінцевими бенефіціарами якої є колишні співвласники націоналізованого «Приватбанку» Коломойський і Боголюбов.

Крім того повідомлялося, що Коломойському і Боголюбову вдалося вивести з

рахунків «Приватбанку» $5,5 млрд завдяки тому, що Нацбанк не побачив різниці

між українськими відділеннями банку та його філією на Кіпрі.