Дев’ятирічного Захара вбили через помсту його батькам: всі подробиці трагедії

Країну потрясло чергове жорстоке і безглузде вбивство дитини. 23 червня неподалік від озера Вирлиця в Києві знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика Захара Черевка, який пропав напередодні вийшов з дому і не повернувся.

22 червня батьки дитини звернулися до інтернет-спільноти з проханням допомогти їм у пошуках сина. Вони розповіли, що близько восьмої години вечора хлопчик вийшов на вулицю з блокнотом і ручкою, щоб взяти інтерв’ю у перехожих біля свого будинку. Але додому він більше не повернувся.

“У поліцію надійшло повідомлення від киянки, що її малолітній онук пішов з дому гуляти і пропав. Згодом тіло дитини знайшли в озері Вирлиця з численними колото-різаними ранами”, – говорилося в повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці швидко вийшли на слід дитини: камери відеоспостереження одного з торговельних центрів зафіксували, як хлопчик іде разом з якимось чоловіком, особу якого встановили.

“Коли поліцейські прийшли за адресою проживання киянина, той поводився нервово, плутався у свідченнях. Чоловіка доставили в Дарницьке управління поліції, а в цей час на спецлінію “102” надійшло повідомлення, що в озері Вирлиця рибалки виявили тіло дитини, за описом схожого на зниклого хлопчика”, – уточнили в поліції обставини трагедії.

Підозрюваний був затриманий. За словами голови столичної Нацполіції Андрія Крищенка, ним виявився чоловік 1989 року народження, який доводився братом вітчиму вбитого хлопчика

Підозрюваний пояснив мотив злочину тим, що вбивство сталося на ґрунті образи. Він уже дав свідчення, як убив хлопчика і куди викинув знаряддя, яке водолази знайшли в озері в тому місці, яке вказав підозрюваний. При цьому було вилучено деякі речі, які мають відношення до злочину.

“Цій особі вже повідомлено про підозру у навмисному вбивстві. Сьогодні слідчий з процесуальним керівником узгодять документи і звернуться до суду для обрання запобіжного заходу”, – сказав Крищенко.