Путін заборонив авіа перевезення громадян з Росії в Грузію

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який тимчасово забороняє російським авіакомпаніям перевезення громадян з Росії в Грузію з 8 липня 2019 року — туроператорам рекомендується «утриматися» від продажу турів до Грузії.

Про це пишуть Риа-новости, передає Zrada.today.

Також президент доручив уряду забезпечити повернення в країну росіян, які тимчасово перебувають на території Грузії, і їх багажу. За оцінками виконавчого директора Асоціації туроператорів Росії Майї Ломідзе, в Грузії на даний момент знаходиться кілька тисяч російських туристів.

Російська авіакомпанія S7 вже підтвердила, що закриває продаж квитків на рейси в Грузію з вказаної дати. У Red Wings заявили, що при поверненні компенсують пасажирам повну вартість квитків з Росії в Грузію.

Рішення обумовлено масовими протестами, які проходять в Грузії. Багатотисячний протест біля будівлі парламенту в Тбілісі 20 червня спровокував виступ в грузинському парламенті депутата Держдуми від КПРФ Сергія Гаврилова, публічно підтримуючий незалежність Абхазії та Південної Осетії. Під час відкриття засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я Гаврилов зайняв крісло спікера і говорив по-російськи, що обурило грузинських опозиціонерів.

Протестанти вимагали відставки спікера нижньої палати Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і керівника Служби державної безпеки Вахтанга Гомелаурі. Кобахідзе виконав вимоги 21 червня оголосивши про відхід з посади.

Тбилиси сейчас

(с) Zurab Tsertsvadze pic.twitter.com/MWRN6WkTDo

— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 20 червня 2019 р.

Під час розгону акції протесту з використанням гумових куль і сльозогінного газу постраждали близько 240 осіб, а ще 300 учасників акції, за даними поліції, було затримано.

Тепер учасники протесту вимагають відкрити справу проти міністра внутрішніх справ за застосування насильства при розгоні акції.

Тбилиси ночью pic.twitter.com/WXAOlAUT4G

— Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 21 червня 2019 р.

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