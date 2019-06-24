Шоумен і кандидат від партії “Голос” несподівано отримав травму

Сергій Притула опублікував несподіване фото, на якому сидить на високому кріслі з гіпсом на лівій нозі.



Фотографія опублікована на офіційній сторінці в фейсбуці , передає Zrada.today.

Що сталося з ведучим — невідомо, але чоловік не втрачає оптимізму і демонструє, як підвищувати свій настрій навіть в такій неприємній ситуації.

Сергій Притула має досить насичений графік, адже крім традиційного гастрольного туру з “Вар’яти-шоу” він мандрує Україною з політичною партією “Голос”, в яку вступив, і спілкується з висуванцями в парламент.

Втім, важка праця, схоже, далася взнаки, через що Притула заробив перелом ноги. Гіпс на всю довжину ноги цьому підтвердження.

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Що б не трапилося в житті, головне — щоб діти були щасливі й усміхнені !!! Перевірено на собі. Прошу вибачення у всіх, з ким злітають зустрічі. Будьте уважні і обережні! – йдеться в замітці Сергія, на якій усміхнені діти розмальовують фломастерами його гіпс.

Користувачі Facebook і прихильники Притули не залишилися в стороні і опублікували чимало слів підтримки, бажаючи Сергію якнайшвидшого одужання і сил.

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