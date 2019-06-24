Київ та область – лідери по рейдерським атакам в Україні

В Україні щорічно відбувається близько 400 рейдерських атак, більша частина з них припадає на Київ і Київську область. Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.

«Київ і Київська область — лідери за кількістю рейдерських

атак. За останні сім років тут сталося 1253 рейдерські захоплення. На другому

місці Дніпропетровська область — 200 і Харківська — 191», — сказано в

повідомленні.

Відзначається, що всього за останні сім років в Україні

сталося 3242 рейдерські атаки. З 2014 року, кількість рейдерських захоплень

щорічно зростала. І лише за останні два роки ця динаміка трохи

покращилася. Найбільша кількість таких атак сталося в 2017 році — 724.

Найменшу кількість зареєстровано у 2014 році — 279 справ.

«Щоб протидіяти рейдерським захопленням, експерти

рекомендують стежити за статусом, майном та реєстраційними даними своїй

компанії», — йдеться в повідомленні.

Раніше SKELET-info повідомляв, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЕГРЮЛ) видалені дані принаймні про 368 компаніях. При цьому два роки тому було зафіксовано лише 72 подібних випадки.

Також в Україні з’явився новий вид рейдерських захоплень.