Елітні авто і зброя: в мережі розповіли, куди зникли “скарби” Януковича

“Скарби” екс-президента України Віктора Януковича, який зараз переховується в Російській Федерації, що були напередодні його втечі в “Межигір’ї” і “Сухолуччі”, були розграбовані групою осіб.

За даними видання, 27 березня 2014 року посеред ночі біля мисливського господарства “Фауна” в селі Білий Берег Іванківського району Київської області зупинилися кілька дорогих автомобілів, з яких вийшли люди в масках і рукавичках. Вони винесли з будівлі всі цінні речі, в тому числі зброю.

Відзначається, що згодом були встановлені практично всі учасники злочину, але засудили тільки тих, хто в цю історію влип практично випадково. При цьому встановлено, що учасники пограбування продавали елітний алкоголь і інші предмети, які колись належали екс-президенту-втікачу.

Більш того, місцеві жителі розповідали, що бачили, як “скарби” Януковича невідомі вивозили величезними вантажівками – зникли десятки авто і одиниць зброї, але всі подробиці того, що відбувалося, до сих пір достовірно не встановлено.