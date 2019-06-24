Зміни почалися: синоптик порадувала Україну прогнозом погоди

З 28 червня в Україну “увірветься” комфортна прохолода, температура повітря поступово знизиться до 27-23 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Так, 25-го червня максимальна температура повітря найвищою ще залишатиметься на Півдні та Сході України, +30+34 градуси.

У більшості областей очікується +27+32 градуси, в Карпатах +20+25 градусів.

Вночі +16+20 градусів, у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей +19+24 градуси, на Заході +13+18 градусів.

У південній частині України можливі дощі з грозами, які можуть локально миттєво перетворюватися у сильну зливу із градом та шквалом. Більшість території України завтра належатиме зоні впливу антициклону – буде сухо та сонячно.

“Спека ще хапатиметься руками й ногами за таку ласу територію, як Україна, спробує у четвер, 27-го червня, знову впертися на трон, знову короткочасно попече, але ніщо вже їй не допоможе глобально”, – зазначила синоптик.

Справжня прохолода, за її словами, “увірветься” в Україну у п’ятницю, суботу, неділю – 28, 29, 30 червня.

За попередніми прогнозами, температура повітря впаде спочатку до +20+27 градусів, а потім до +18+23 градусів.