У Києві чоловік упав зі шляхопроводу на проспект і помер у «швидкій»

Коли приїхали медики, чоловік був ще живий, але травми були серйозними

У ніч на понеділок, 24 червня, на проспекті Степана Бандери, 9е у Києві стався нещасний випадок: в результаті падіння з мосту загинув чоловік.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 1:35. Про це повідомляє Інформатор.

Очевидці побачили, як чоловік впав зі шляхопроводу на вулиці Новокостянтинівській, який проходить над проспектом Степана Бандери. Люди, які проїжджали повз, викликали «швидку» і поліцію. Лікарі завантажили потерпілого в машину і надавали першу допомогу, він був ще живий. Але в кареті чоловік помер.

У загиблого ніяких документів не виявили. На вигляд йому близько 40 років. На самому мосту знайшли тільки сліди від взуття чоловіка.

Дждерело: glavcom.ua

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