Пентагон надав сенаторам США секретну доповідь контактів військових з НЛО

Три американські сенатори отримали секретний брифінг Пентагону про НЛО і серію доповідей про зіткнення пілотів ВМС з непізнаними літальними апаратами.

“Якщо військово-морські пілоти стикаються з нез’ясовним втручанням в повітрі, це проблема безпеки, сенатор Уорнер вважає, що нам потрібно розібратися”, – сказав його прес-секретар Рейчел Коен у своїй заяві.

Інтерес до “непізнаного повітряного феномену” виріс з кінця 2017 року, коли Пентагон створив програму для вивчення феномена НЛО.

Військово-морський флот зіграв помітну роль в світлі показань пілотів F/A – 18 і іншого персоналу, що працює з бойовою групою авіаносців USS Nimitz в Каліфорнії в 2004 році-“тепер відомий інцидент Nimitz з так званим “Tic Tac” і USS Теодор Рузвельт в Атлантиці в 2015 і 2016 роках, де дивні літальні апарати з’явилися в їх повітряному просторі і перебували там не протягом декількох хвилин, а багато годин або навіть днів.

Ці об’єкти баражували на висоті 30000 футів, 20000 футів і навіть на рівні моря. Вони могли прискорюватися, сповільнюватися, а потім розвивати гіперзвукову швидкість.

Пілот ВМС Грейвс сказав, що одного разу він майже вдарив один з цих об’єктів, який був схожий на напівпрозору сферу, укладену в куб, коли НЛО пройшов повз кабіну його літака.

: dialogs.org.ua

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