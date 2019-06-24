Віктор Уколов про повернення РФ до ПАРЄ: Це провал, пане Зеленський

Якщо Росію повернуть в ПАРЄ – це стане першим серйозним провалом президента Зеленського на зовнішньополітичному фронті, – таку думку висловив політолог Віктор Уколов у своєму блозі на УП. Розповідає Zrada.today з посиланням на блог політолога.

Віктор Уколов пише: «Уточнюю, якщо Росію повернуть в ПАРЄ – це стане першим серйозним провалом президента Зеленського на зовнішньополітичному фронті. І нам від цього невесело».

Політолог наголошує, що українська делегація в ПАРЄ декілька разів зверталася до нового президента з проханням зустрітися для того, щоб виробити спільний план дій. Однак, як відомо, Зеленський проігнорував звернення групи делегатів, про що писав Володимир Ар’єв.

Уколов нагадує, що за президента Порошенка наші народні депутати у ПАРЄ мали підтримку і президента України і МЗС. Політолог також робить у своєму дописі акцент на тому, що саме завдяки цим спільним українській делегації вдалося досягли санкцій проти Росії в ПАРЄ за анексію Криму, тому спільно ефективно опиралися спробам її повернення.

«Натомість Володимир Зеленський на спільному брифінгу з Емануелем Макроном в Парижі не відреагував на репліку французького президента, який відкрито попередив про плани повернути Росію в ПАРЄ», – додає Уколов.

Також у блозі політолога йдеться про те, що бачити як президента України ставлять перед фактом було принизливо. Тоді як Порошенко ніколи не дозволяв приймати рішення з чутливих для України питань без обговорення і дозволу України.

«За президента Зеленського правило “нічого про Україну без України” вперше дало збій», – заявляє Віктор Уколов.

«Повернення Росії у ПАРЄ може заохотити апетити агресора посилювати свій тиск, в тому числі і військовий на держави нашого регіону. Вже бачимо як Росія стає дедалі нахабнішою у Грузії та Молдові. В Україні ж на наших очах реалізується план проникнення агентів впливу Москви до нового складу парламенту, – зазначає у своєму блозі політолог і звертається до Зеленського, – Пане президенте, за таких умов відмовчатися не вийде – на зовнішньополітичному фронті потрібно діяти розумно і рішуче, як це робив Петро Порошенко».

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Нагадаємо, що Віктор Уколов нещодавно у своєму блозі писав про те, що перший візит президента Зеленського до Парижу прикро вразив його виборців, адже їхній обранець вже не говорить про “інший” формат переговорів по Донбасу, а віддає перевагу старому Нормандському.

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