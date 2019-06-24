Запах гною і гнилої риби зміцнює пам’ять

У 1972 році когнітивний психолог Эндель Тульвинг розділив людську пам’ять на два типи: епізодичну і семантичну.

Епізодична пам’ять відповідає за спогади про конкретних подіях, ситуаціях і переживання, які мають сильне емоційне забарвлення.

Семантична пам’ять відповідальна за загальні знання людини: слова, правила, абстрактні ідеї. Саме вона дозволяє людям користуватися мовами.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Ці два види пам’яті можуть працювати разом, коли людині потрібно засвоїти багато навчальної інформації — вона запам’ятовується краще, якщо вписати її в свій особистий досвід.

Якщо пов’язати нову інформацію з найбільш огидним вам запахом, то успішне запам’ятовування забезпечено, кажуть вчені. Вони перевірили цей спосіб на групи підлітків та дорослих людей.

Учасникам дослідження запропонували виконати кілька завдань на запам’ятовування: одні були посилені огидними запахів, а інші ні. Через 24 години вчені перевірили, як люди запам’ятали інформацію — завдання з запахи відклалися в пам’яті набагато сильніше.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», пам’ять – найтаємничіша здатність людського мозку.

За матеріалами Knife.media

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