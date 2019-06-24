Запах гною і гнилої риби зміцнює пам’ять

У 1972 році когнітивний психолог Эндель Тульвинг розділив людську пам’ять на два типи: епізодичну і семантичну.
Епізодична пам’ять відповідає за спогади про конкретних подіях, ситуаціях і переживання, які мають сильне емоційне забарвлення.
Семантична пам’ять відповідальна за загальні знання людини: слова, правила, абстрактні ідеї. Саме вона дозволяє людям користуватися мовами.
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
Ці два види пам’яті можуть працювати разом, коли людині потрібно засвоїти багато навчальної інформації — вона запам’ятовується краще, якщо вписати її в свій особистий досвід.
Якщо пов’язати нову інформацію з найбільш огидним вам запахом, то успішне запам’ятовування забезпечено, кажуть вчені. Вони перевірили цей спосіб на групи підлітків та дорослих людей.
Учасникам дослідження запропонували виконати кілька завдань на запам’ятовування: одні були посилені огидними запахів, а інші ні. Через 24 години вчені перевірили, як люди запам’ятали інформацію — завдання з запахи відклалися в пам’яті набагато сильніше.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», пам’ять – найтаємничіша здатність людського мозку.
За матеріалами Knife.media
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