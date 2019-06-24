Активісти нарахували мінімум 45 випадків насильницьких зникнень в Криму за період анексії

З 2014 року відомо про 45 випадків насильницьких зникнень в анексованому Росією Криму. Про це повідомив заступник координатора ГО “КримSOS” Денис Савченко на прес-конференції в Києві

”На даний момент нам відомо про 45 кейсів насильницьких зникнень, доля 15 зниклих досі не відома, шість осіб були знайдені мертвими, і дві особи були знайдені в місцях позбавлення волі”, – зазначив Савченко.

За його словами, жертвами насильницьких зникнень на території окупованого Криму стають люди, які не згодні з окупацією Росією та які в уявленні РФ представляють якісь ризики щодо її контролю над українським півостровом.

“Окупаційна влада не просто не проводить ефективне розслідування, не докладає зусиль для того, щоб людина була знайдена, а відповідальні за такі дії особи були покарані, але загалом зараз за тієї політики брехні, яка проводиться РФ, взагалі не визнає факту вчинення деяких правопорушень… Та статистика, яку я назвав, – вона дуже приблизна. Ми вважаємо, що таких випадків було набагато більше, просто про них не кажуть”, – додав громадський діяч.

За його словами, один з найбільш яскравих в плані доказової бази випадків насильницьких зникнень стався в ніч з 24 на 25 травня 2016 року, коли зник кримсько-татарський активіст Ервін Ібрагімов.

Через місяць після цих подій, 25 червня 2016 року, КримSOS вийшла на першу акцію під посольством РФ у Києві, і тепер проводить такі акції 25 числа кожного місяця.