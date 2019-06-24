7 найшкідливіших продуктів, які можуть коштувати нам кількох років життя

«Ми не живемо для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити». А якщо ми хочемо жити по-справжньому довго, то варто назавжди відмовитися від деяких продуктів, за які доводиться платити не тільки грошима, а й – в прямому сенсі слова – роками свого життя. Ніколи, ніколи більше не їжте ці продукти з нашого списку – якщо хочете прожити по-справжньому довго.

Солодка газована вода

Регулярне вживання солодких газованих напоїв знано збільшує ризик ранньої смерті – такі дані були представлені на торішньому конгресі Американської кардіологічної асоціації. Так, всього один стакан коли в день підвищує ризик передчасної смерті від ішемічної хвороби вдвічі. Більш того, щоденне вживання солодких напоїв прискорює старіння клітин і в підсумку відбирає у нас 4,5 роки життя.

Штучні підсолоджувачі

Дієтологи поки не прийшли до єдиної думки, чи варто повністю відмовлятися від цукру, але ось в тому, що продукти з доданими підсолоджувачами однозначне зло – впевнені на сто відсотків. Крім того, що «підсолоджені» продукти і напої підвищують ризик розвитку ожиріння, діабету і хвороб серця, вони ще й підсилюють негативні ефекти звичного цукру. А ще одне дослідження підтвердило прямий зв’язок між регулярним вживанням доданого цукру і підвищеним ризиком розвитку інсульту і недоумства.

Солоні продукти

Більшість з нас кожен день з’їдає набагато більше солі, ніж потрібно нашому організму – а надлишок натрію збільшує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту і раку шлунка. У більшості випадків зайву сіль ми отримуємо з оброблених продуктів і фаст-фуду – ще один привід серйозно скоротити їх вживання.

Перероблене м’ясо

У минулому році сосиски, ковбаси, готова шинка або бекон були офіційно визнані канцерогенами. Крім того, що в них зазвичай дуже багато солі, регулярне вживання цих страв на 72% підвищує ризик ранньої смерті від хвороб серця і на 11% – від раку.

Безглютенові продукти

Якщо ви не страждаєте на непереносимістю глютену – вам ні в якому разі не можна відмовлятися від вуглеводів. Дослідження, опубліковане в журналі Lancet Public Health, підтвердило: раціон з низьким вмістом вуглеводів може скоротити тривалість життя на цілих чотири роки. Але, зрозуміло, вуглеводи повинні бути складними і багатими клітковиною.

Алкоголь

Що б ми не читали раніше про користь червоного вина або пива для здоров’я, варто пам’ятати: навіть одна порція алкоголю в тиждень здатна скоротити тривалість нашого життя на півроку. Дві-три порції в тиждень – мінус два роки. А якщо ви регулярно випиваєте три і більше порції алкоголю в тиждень, ви проживете на п’ять років менше, ніж могли б. Нам дуже шкода.

Продукти з високим вмістом транс-жирів

Штучні транс-жири, яких багато в готовій випічці і фаст-фуді, серйозно підвищують ризик розвитку серцевих захворювань, інсульту і діабету 2 типу – хвороб, які істотно знижують тривалість і якість життя. На жаль, поки немає повної заборони на вживання штучних транс-жирів при виробництві, нам доведеться самостійно стежити за складом тих продуктів, які ми купуємо.

: wworld.com.ua

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