Українець переміг у конкурсі BBC Cardiff Singer of World. ВІДЕО

Андрій Кімач переміг на конкурсі класичної музики.

Український баритон також отримав грошову винагороду в сумі 20 тисяч фунтів призових.



Про це пише BBC, передає Zrada.today.

31-річний український баритон був одним з п’яти музичних виконавців, які пройшли в суботній фінальний етап після тижня змагань.

Варто зазначити, що конкурс BBC Cardiff Singer of World був організований в 1983 році на честь відкриття концертного залу St David Hall (Зал Святого Давида) і проводиться кожні два роки.

Крім грошового призу, Андрій Кімач отримав Кардіффський трофей.

“Я вражений тим, що виграв BBC Cardiff Singer of The World 2019”, – прокоментував свою перемогу український баритон. “Я пам’ятаю, як стежив за змаганнями, коли був дуже молодим, і мені ніколи не приходило в голову, що я коли-небудь зможу в них навіть взяти участь, не те, що перемогти”.

У фінальному виступі Андрій Кімач виконав п’єси Бізе, Рахманінова і Доніцетті.

У 2019 році в конкурсі взяли участь понад 400 співаків з усього світу. І тільки 20 співаків з 15 країн пройшли етап відбору.

Фіналісти стали переможцями чотирьох турів, що пройшли за останній тиждень. Серед них: тенор Мінджіу Лей з Китаю (31 рік), бас Патрік Гетті з США (31 рік), і сопрано Суен Лі з Південної Кореї (30 років).

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