Філарета позбавлено права управління Київською єпархією

Сьогодні, 24 червня, зібрався Синод Православної церкви України для вирішення декількох важливих питань, серед яких і позбавлення Філарета права управління Київською єпархією. Про рішення синоду розповідає ZN.UA.

Синод Православної церкви України ухвалив рішення позбавити керівника колишньої Української православної церкви Київського патріархату Філарета права управління Київською єпархією і, відповідно, контролю над місцевими храмами і монастирями. Відповідне рішення синод ПЦУ прийняв після проведення Філаретом “собору” для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

Синод постановив прийняти у безпосереднє підпорядкування предстоятелю ПЦУ Епіфанію усі монастирі, храми Києва та церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались” почесному патріарху” Філарету, повідомляє ВВС Україна.

“Беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою, констатувати, що почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної церкви України, однак втратив канонічні права й обов’язки, пов’язані з управлінням єпархією”, – сказав після засідання архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), якого на синоді затвердили офіційним речником ПЦУ.

Також синод виключив зі складу свого єпископату двох ієреїв, які приїхали 20 червня на “собор” Філарета з Росії, митрополита Білгородського Іоасафа та його вікарного єпископа Петра (Москальова), “за активну участь у діях, спрямованих на збурення протистояння у церковному середовищі” та участь у “рукоположенні єпископів поза своєю територією”. Мова йде про те, що на вихідних вони разом із Філаретом висвятили в єпископи без згоди синоду ПЦУ отця Іллю Зеленського з Харкова та архімандрита Андрія Маруцака з Києва, які є прихильниками колишнього патріарха.

Також синод заперечив канонічність самого зібрання, яке Філарет провів 20 червня у Києві задля “відновлення” Української православної церкви Київського патріархату.

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Нагадаємо, що так званий “помісний собор” вже неіснуючої Української православної церкви Київського патріархату скасував рішення щодо ліквідації УПЦ КП і відмовився від томосу про автокефалію.

Філарет вважає, що Михайлівський Золотоверхий, Феодосіївський і Видубицький монастирі у Києві, Миколаївський монастир в Богуславі, а також всі київські парафії повинні підкорятися УПЦ КП. Київський патріархат заявив про права на Київську православну богословську академію, всі єпархії, монастирі, духовні навчальні заклади, братства, місії, які зареєстровані державними органами як релігійні організації УПЦ КП.

Православна церква України назвала нікчемними як юридично, так і канонічно рішення “собору УПЦ КП”, скликаного Філаретом.

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