У Тернополі тролейбус насмерть переїхав жінку

Трагедія трапилася сьогодні вранці – тернополянка потрапила під задні колеса “рогатого”

Нещасний випадок в результаті дорожньо-транспортної пригоди зареєстрували правоохоронці Тернополя 24 червня близько 9:30 Під колесами тролейбуса на вулиці Бережанській опинилася пасажирка.

Жінка вийшла з даного транспортного засобу, а коли тролейбус рушив, потрапила під задні колеса. Водій каже, що він виїжджав з зупинки, різко повернув кермом і задню частину електротранспорту занесло. Як результат – зачепив тернополянку і вона потрапила під колесо.

Жінку, 1946 року народження з переломами тазу, руки, ноги та іншими ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Проте врятувати її життя не вдалося. Подія внесена в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.

Правоохоронці просять відгукнутися очевидців даної аварії або водіїв, які проїжджали повз місце ДТП і зафіксували дану автопригоду на відеореєстратор. Це потрібно, аби встановити усі деталі нещастя.