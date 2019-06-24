Людей екстрено евакуюють з казахстанського міста. ВІДЕО

Пожежа на арсеналі військової частини спалахнула 24 червня, після чого почали вибухати боєприпаси.

Про це пише Nur.kz, передає Zrada.today.

Жителів міста евакуюють. За словами глави Туркестанської області Умірзака Шукеева, «в місті практично нікого не залишилося». «Якщо ще є якісь люди, які залишилися в підвалах, укриттях, ми щогодини проводимо об’їзд, обхід, моніторинг, патрулі, поліція і військові, намагаємося вивести залишилися людей».

Одна людина загинула в результаті вибуху на складі боєприпасів в місті Арись в Казахстані. За словами міністра оборони Нурлан Єрмекбаєва, в автомобіль загиблого потрапив снаряд.

Глава Національного координаційного центру екстреної медицини Біржай Оспанов повідомив, що число постраждалих в результаті вибуху перевищила 70 осіб.

23 самозвернення, 48 доставлені в клініки міста Шимкента і міста Ордабаси, 15 осіб госпіталізовано, з них двоє госпіталізовані з вогнепальними пораненнями, двоє дітей доставлені в обласну дитячу лікарню.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив встановити причини інциденту. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил поводження зі зброєю, речовинами і предметами, що становлять небезпеку для оточення.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!